Normandie. 80e D-Day : quel est le programme du vendredi 7 juin pour continuer les festivités ?

Après l'émotion des différentes cérémonies de ce jeudi 6 juin, la Normandie continue de célébrer la liberté offerte par les soldats qui ont débarqué il y a 80 ans. Découvrez le programme de ce vendredi 7 juin, avec d'autres cérémonies et différentes activités.

Calvados

• Cérémonie du retour de la souveraineté républicaine à Bayeux. C'est sur la place Charles de Gaulle à 10h30, en présence d'Emmanuel Macron.

• Défilé de fanfares à Saint-Laurent-sur-Mer. Des fanfares américaines défilent à partir de 13h, avec 1 200 participants, depuis le Ruquet jusqu'à l'esplanade du Monument Signal à 14h30. Concert vers 16h.

• Journée rencontre vétérans-enfants à Colleville-sur-Mer. C'est à l'Overlord Museum, de 14h à 15h30. Les enfants auront la chance d'échanger avec des vétérans américains qui ont débarqué en 1944. Un concert est ensuite prévu dès 19h30 avec le groupe Mamz'elle Be.

• Rassemblement et défilé de Jeep à Luc-sur-Mer. C'est de 16h à 18h, dans les rues de la commune.

• Grand défilé de véhicules à Port-en-Bessin. De 16h à 18h, découvrez des véhicules militaires historiques autour des bassins, puis une exposition statique sur la place Georges Seurat.

• Arromanches Liberty Show depuis la plage. C'est de 18h à 20h, avec comme programme une exposition statique de véhicules d'époques ainsi qu'une scène musicale.

• Le Bal de la Liberté à Bayeux. C'est à partir de 19h depuis le stade Baron-Gérard. Au programme, restauration sur place et concert avec les airs les plus célèbres des années 40.

• Au Moulin de Marcy, on célèbre la libération du Molay et de Littry. Au programme, de nombreuses animations dans la journée et la reconstitution du camp militaire IndianHead. Puis à 19h30, pique-nique géant suivi d'un feu d'artifice.

Manche

• Journée festive à Sainte-Mère-Eglise. Toute la journée, retrouvez des animations au cœur du village historique.

• Repas champêtre à Chef-du-Pont. C'est de 12h à 14h, animé par Clarky Gaibeule et les Ladies for Liberty. Au programme, musique française et américaine des années 40-50. Attention, c'est sur réservation.

• Cérémonie sur le port de Cherbourg-en-Cotentin en présence d'Emmanuel Macron. C'est à 14h.

• Spectacle nocturne et feu d'artifice à Saint-Marcouf. C'est à 21h depuis la Batterie de Crisbecq.

• Début du festival le Tattoo de la liberté à Saint-James. Dès 16h30, retrouvez des animations avant le début du spectacle de musique militaire à 20h30. 300 musiciens de cinq pays sont présents.

• Le Grand Choral de Saint-Lô débute à 20h. 250 choristes amateurs et professionnels, intergénérationnels, chantent pour la Paix. L'événement organisé par l'association Normands de Chœur se déroule à l'hôpital Mémorial France Etats-Unis.