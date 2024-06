Normandie. 80e D-Day : quel programme pour le mercredi 5 juin ?

A la veille du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, découvrez les événements à suivre ce mercredi 5 juin, dans le Calvados et la Manche.

Dans le Calvados

• Un convoi de véhicules militaires à Gold Beach. C'est au départ d'Asnelles, à 8h30. Le convoi fera un arrêt au Mémorial britannique de Normandie, à Ver-sur-Mer à 10h, avant une arrivée à Graye-sur-Mer vers 11h30, où une présentation statique des véhicules est prévue.

• Grande parade internationale des Pipers sur Sword Beach. C'est à Colleville-Montgomery, sur la place du Débarquement. De 15h30 à 17h, près de 200 musiciens, de 13 nations différentes, sont présents pour la grande parade. Ils sont accompagnés d'un survol d'avions Piper d'époque (aviation de reconnaissance britannique).

• Cérémonie du souvenir au cimetière militaire britannique de Bayeux. C'est à 17h et en présence de vétérans. Cette cérémonie est suivie d'une grande veillée aux chandelles à la tombée de la nuit. Elle est retransmise sur écran géant au parvis de l'hôtel de ville de Bayeux.

• Cérémonie en hommage aux fusillés de la prison de Caen. C'est à l'ancienne maison d'arrêt à partir de 19h. Un hommage en présence d'Emmanuel Macron.

• Concert et feu d'artifice à Bénouville, à partir de 19h. C'est en présence des familles et amis des vétérans du Major Howard. Et durant le feu d'artifice, tiré à 23h30, les musiciens joueront de la cornemuse et des caisses écossaises sur le Pont Pegasus.

Dans la Manche

• Journée festive à Carentan-les-Marais. Tout au long de la journée, retrouvez un rassemblement et un défilé de véhicules d'époque, un concert de jazz, mais aussi la projection de "La Horse" et un lâcher de lanternes.

• Des parachutages à Azeville. Les parachutistes de l'association Canopy Parachuting Team sauteront sur la batterie d'Azeville. Observation des parachutages à partir de 10h30 et sauts prévus à 11h30 et 17 h.

• Cérémonie au château à la plaque du 505th Parachute Infantry Regiment. C'est à Neuville-au-Plain, à 16h.

• Cérémonie en mémoire des victimes civiles de Saint-Lô. C'est depuis le haras, à partir de 16h, en présence du président de la République française.

• Marche immersive à Sainte-Marie-du-Mont. Il s'agit d'une marche commentée sur les traces des parachutistes américains à Sainte-Marie-du-Mont la nuit du 5 au 6 juin. Départ de l'église à 23h pour aller jusqu'à la batterie avec une arrivée prévue à 2h.