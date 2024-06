Normandie. 80e D-Day : à quoi faut-il s'attendre ce mardi 4 juin ?

Le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie est bel et bien lancé. La journée de ce mardi 4 juin s'annonce riche encore en événements et en animations dans la Manche et dans le Calvados.

Dans le Calvados

• Cérémonie à Ouistreham. Inauguration de 177 arbres de la Liberté par des jeunes du collège Jean Monnet et des écoles de Ouistreham. Chaque arbre portera le nom d'un soldat du commando Kieffer et de deux enfants. A 10h, au monument érigé lors du 70e anniversaire du Débarquement.

• Cérémonie à Ranville. Hommage à Edouard Gérard, premier soldat belge du groupement indépendant Piron, tué le 16 août 1944. A 10h30, au cimetière militaire britannique.

• Remise du prix Liberté à Caen. Remise du Prix Liberté de la région Normandie en présence de soldats américains. A 14h, au zénith.

• Cinéma à Douvres-la-Délivrande. Projection du documentaire "1944 : Les colis sont bien arrivés", en présence d'un des deux frères cachés en 1944 dans la commune. A 18h, au CinéNacre.

• Accueil de vétérans à Caen. Vétérans britanniques. A partir de 18h, à la mairie.

• Veillées dans le Calvados. Dans des cimetières britanniques et canadiens, près de 25 000 bougies seront allumées en hommage aux soldats libérateurs. Egalement le mercredi. Au cimetière canadien de Cintheaux à 20h, au cimetière britannique d'Hermanville-sur-Mer à 21h, au cimetière britannique de Cambes-en-Plaine à 21h45, et au cimetière britannique de Saint-Manvieu à 22h.

Dans la Manche

• Bourse militaria à Ecausseville. De 8h à 17h, dans le hangar à dirigeables.

• Bourse militaria à Sainte-Mère-Eglise. De 8h30 à 17h30, rue de la Liberté sous le grand chapiteau.

• Cérémonies à Terre-et-Marais. Hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune. En présence des familles de vétérans et de représentants de la 83e DB et des anciens combattants. A 9h, route D971, stèle Hotot à Saint-Georges-de-Bohon, à 10h, route D971, stèle de la Roserie à Sainteny, et à 11h, route des forges, stèle des forges à Sainteny.

• Défilé à Carentan. Motos anciennes. De 9h15 à 15h, boulevard de Verdun/route américaine le matin, et port et église Notre-Dame l'après-midi.

• Cérémonies à Sainte-Mère-Eglise. Commémoration du 80e anniversaire du Débarquement. A 9h30, au monument Roosevelt, rond-point Sainte-Ôde, et à 15h (défilé des enfants à 14h et démonstration commentée sur les parachutistes alliés à 14h30), à la borne 0 - point de départ de la Voie de la Liberté qui s'étend jusqu'à Bastogne en Belgique - devant la mairie.

• Cérémonie à Sainte-Marie-du-Mont. Commémoration du 80e anniversaire du Débarquement. A 10h, au Leadership Monument, D913.

• Cérémonie à Picauville. Au monument USAF, inauguration d'une statue représentant le courage et la dignité des femmes américaines durant la Seconde Guerre mondiale, en présence des armées américaine et allemande, et des chœurs de la 82e Airborne. A 10h, parking du Prieuré.

• Exposition de véhicules d'époque à Sainte-Mère-Eglise. De 10h à 17h30 dans le centre-bourg.

• Cinéma à Sainte-Marie-du-Mont. Projection gratuite du film documentaire "The Girl who wore freedom". A 17h, place de l'église.

• Cérémonie à Beuzeville-au-Plain. Commémoration du 80e anniversaire du Débarquement. A 18h, au monument Agnès Bienaimé, rue de l'église.

• Concerts à Sainte-Mère-Eglise. Prestations de Jean-Marie Thomas (chansons américaines des années 30-40) et des acteurs de la série Band of Brothers, emmenés par Damian Lewis (blues/rock). A partir de 19h, place de l'église.

• Cinéma à Sainte-Mère-Eglise. A 20h, sur la place de l'église. Projection du théâtre documentaire "Le silence des voix qui se sont tues". Lecture de texte évoquant le général de Gaulle et le général Eisenhower.

• Cinéma à Carentan. Projection en plein air du film "La folle histoire de Max et Léon". A 22h, port de plaisance.