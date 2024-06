80e D-Day. Le programme du lundi 3 juin en Normandie

Différentes cérémonies et animations seront organisées ce lundi 3 juin dans la région dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie.

Dans le Calvados

• Défilé à Tilly-sur-Seulles. Convoi de véhicules militaires. A 14h, dans le centre-bourg.

• Spectacle à Colleville-sur-Mer. "D-Day Piper's Tour", parade de musiciens représentant une dizaine de nations. A 15h, cimetière américain.

• Conférence théâtralisée à Caen. "Au Bon-Sauveur de Caen : du chaos vers l'harmonie". A 15h, à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM).

• Conférence à Colleville-Montgomery. "Normandie-Sicile, deux débarquements pour la liberté sous l'épée de l'archange Saint-Michel". A 18h, à la salle Le Caprice.

• Concert à Arromanches-les-Bains. Aubade par 100 musiciens dont des cornemuses et tambours écossais. A 19h, esplanade du musée du Débarquement.

• Conférence à Langrune-sur-Mer, animée par Jean-Luc Kourilenko, sur les civils pendant la Seconde Guerre mondiale. A 19h, à la bibliothèque.

Dans la Manche

• Cérémonies à Sainte-Mère-Eglise. Inauguration d'un monument dédié à la résistance française, à 9h30 ; cérémonies au monument des trois cimetières rue Eisenhower, à 15h ; au monument Alexandre Renaud rue du Général de Gaulle, à 16h ; et au monument des AVA (parachutistes alliés), à 17h ; et accueil des familles et militaires, à 18h à la mairie.

• Cérémonie à Houesville. Inauguration d'une stèle en souvenir de quatre soldats tués dans la nuit du 8 juin 1944. A 10h, au lieu-dit La Pierre.

• Cérémonie à Saint-Côme-du-Mont. Inauguration d'une rue en hommage à un parachutiste américain, Joseph Beyrle. A 11h, dans le centre-bourg.

• Cérémonie à Montmartin-en-Graignes. Commémoration du 80e anniversaire du Débarquement. A 15h, devant la stèle Marcel-Roger près de l'église.

• Accueil et dîner de soldats américains à Carentan. Dans les familles normandes. A 18h.

• Exposition à Sainte-Mère-Eglise. Véhicules d'époque. A 18h place de l'église.