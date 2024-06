80e D-Day. Circulation : quelles routes sont fermées le 6 juin dans le Calvados ?

Si vous comptiez prendre votre voiture pour vous rendre sur les cérémonies du 6 juin, oubliez l'idée. La circulation sera très compliquée dans le département du Calvados ce jeudi en raison des commémorations pour le 80e anniversaire du Débarquement. Routes fermées, zone de circulation régulée (ZCR)… On fait le point.

Routes bloquées dès 6 heures du matin

Les perturbations vont débuter à l'aube. Dès 6 heures du matin, de nombreuses routes du département sont interdites à la circulation. Trois axes majeurs seront impossibles d'accès :

- La RN13 de Caen jusqu'à la frontière entre le Calvados et la Manche puis jusqu'à Sainte Mère Eglise dans un seul sens.

- Le périphérique Nord de Caen, de la porte de Paris jusqu'à la porte du Bessin.

- Le périphérique Ouest de Caen, de la porte du Bessin jusqu'à Eterville.

En plus de ces axes habituellement très fréquentés, plusieurs routes menant aux sites de commémorations seront également bloquées dès 6h du matin. Sont concernés :

- Secteur de Courseulles-sur-Mer (secteur canadien) : la D7 (vers Bernières), D79 (vers Bény-sur-Mer) et D35 (entre Bénouville et Reviers).

- Secteur de Ver-sur-Mer (secteur britannique) : la D158, D82, D65 (entre Arromanches et Crépon puis vers Creully), D112 (vers Crépon), et D514 (vers Arromanches et Courseulles-sur-Mer).

- Secteur de Colleville-sur-Mer (secteur américain) : la D514 (vers Arromanches et Grandcamp-Maisy, D123, D208 (vers Mandeville-en-Bessin)).

- Secteur d'Omaha Beach (cérémonie internationale) : D30, D517 (vers Formigny-la-Bataille).

Les zones perturbées dès 6 heures du matin.

Soyez rassurés, au fil de la journée, des restrictions de circulation seront levées. "On a activé un niveau de restriction maximale le matin mais elles seront levées petit à petit, dès que les cérémonies seront passées", a indiqué le préfet du Calvados, Stéphane Bredin. Ainsi, dans la Zone de circulation contrôlée (ZCR) dans laquelle il est obligatoire d'être en possession d'un sticker pour rentrer, les conditions vont évoluer au fil de la journée. Dès 14 heures, il sera possible de circuler plus facilement à Ver-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer.

Les zones perturbées à partir de 14 heures.

"L'enjeu est que les riverains et les professionnels soient le moins gêné possible tout en facilitant les cortèges officiels. Il faut aussi garantir la circulation la plus fluide pour les forces de sécurité et les secours", précise Stéphane Bredin.

200 bus affrétés pour faciliter la venue du public

Stéphane Bredin, préfet du Calvados Impossible de lire le son.

Pour ce faire, l'Etat met en place des hubs pour les invités et le grand public. Pour accéder aux sites de commémorations, 200 navettes sont affrétées au départ du Parc des expositions de Caen (12 000 places), du Parc des expositions de Saint-Lô (3 000 places) et du Parc Bayeux Aventure à Cussy (3 000 places). Des parkings à proximité permettent aux habitants de se garer gratuitement pour rejoindre des bus.