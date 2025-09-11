En ce moment Unbreak my heart Toni BRAXTON
Polémique. Colère avant la foire de Lessay : des gens du voyage installent un tuyau d'arrosage au-dessus de la route

Sécurité. La maire de Lessay, Stéphanie Maubé, ne décolère pas. Des gens du voyage se sont installés illégalement sur un terrain privé et installé un tuyau d'arrosage qui traverse une route pour avoir de l'eau.

Publié le 11/09/2025 à 16h40 - Par Thierry Valoi
Polémique. Colère avant la foire de Lessay : des gens du voyage installent un tuyau d'arrosage au-dessus de la route
Une échelle supporte le tuyau d'arrosage qui traverse la route.

Depuis deux semaines, une échelle de fortune inquiète la mairie de Lessay. Placée au-dessus de la route menant à Coutances, un axe qui voit passer près de 5 000 véhicules chaque jour, elle sert à acheminer de l'eau potable via un simple tuyau d'arrosage. D'un côté de la route, se trouve le terrain officiel d'accueil des gens du voyage, prévu pour la foire annuelle. Mais ces derniers refusent de signer la convention exigée par la loi pour occuper le domaine public. De l'autre côté, un terrain privé est occupé illégalement depuis deux semaines, malgré la plainte déposée par son propriétaire.

A cela s'ajoute un raccordement sauvage au transformateur électrique communal, qui met en péril l'alimentation en énergie de la ville. La mairie redoute le pire à l'approche de la grande affluence de la foire : des dizaines de milliers de véhicules vont passer à proximité immédiate de l'échelle. La commune envisage de déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.

Des obligations pour la mairie, une tolérance inquiétante ailleurs

Le contraste indigne les élus locaux : alors que la commune consacre 200 000€ cette année à la sécurité de la foire avec des mesures imposées par les services de l'Etat qui, ici, tolèrent cette installation dangereuse depuis deux semaines.

"Nous demandons simplement que la loi soit appliquée pour tous", insiste la mairie, qui regrette de ne pas disposer des moyens ni du soutien juridique nécessaire pour faire respecter l'ordre public. "L'impunité de certaines communautés est de plus en plus mal vécue ici", indique la mairie.

Une symbolique forte à la veille d'une visite officielle

La présence de cette échelle est perçue comme une provocation à la veille de la venue de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. "Ses cordages orange apparaissent comme un triste symbole d'alerte, mais aussi d'injustice ressentie par les élus locaux et les habitants", indique la maire de Lessay Stéphanie Maubé.

