Lessay. Foire de Lessay : entre tradition et fidélité

Plus de 300 000 visiteurs sont attendus à Lessay (Manche) pour la foire Sainte-Croix. Un rendez-vous millénaire ou s'y retrouvent des habitués, des fidèles même !

C'est le cas de la société Motin, spécialiste dans le matériel agricole, tracteurs, travail du sol, élevage, fidèle à la foire depuis plus de 80 ans, et 30 ans de présence pour Gilles Ozenne, l'un des responsables de l'entreprise.

Cette année, c'est un rendez-vous un peu particulier pour les établissements Gimazane, puisque leur magasin de meubles, situé à Valognes (Manche) a été ravagé par un incendie au petit matin le 21 août 2019. Toute la partie commerciale avait été détruite.

Alors il était indispensable pour son dirigeant et les employés de se retrouver à Lessay (Manche), dans ce magasin éphémère. Eric Gimazane

À Valognes (Manche), un local a pu être trouvé, l'activité va pouvoir se poursuivre, avec une réouverture d'ici 1 à 2 mois, en attendant la reconstruction du bâtiment dévoré par l'incendie, mais pas avant une bonne année.

La foire Sainte-Croix c'est aussi la fête foraine. Des dizaines de manèges du plus petit au plus grand pour des sensations plus ou moins fortes.

Un manège est là, présent chaque année, depuis des décennies, les auto-tamponneuses Pasquier ! Un manège transmis de génération en génération, des couples s'y sont même formés ! David Pasquier est aujourd'hui le gérant du manège.

La foire Sainte-Croix de Lessay (Manche) 1 500 exposants, une centaine d'attractions pour la fête foraine sur un site de 32 hectares, 30 parkings gratuits sont ouverts pour l'évènement se prolonge jusqu'au dimanche 8 septembre 2019.

