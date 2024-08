Foire de Lessay. Quel est cet "esprit bénévole" que veut mettre en place la mairie ?

Il faut des bras pour organiser la foire Sainte-Croix à Lessay, du 6 au 8 septembre. Il y a déjà environ 80 bénévoles qui s'occupent des parkings, mais une cinquantaine d'autres personnes sont recherchées par la mairie. Leur mission ? Accueillir les visiteurs, les guider, les faire payer, donner les bracelets. Pour la réussite de l'événement, la municipalité veut aussi créer un "esprit bénévole". Pour cela, elle a engagé Laurent Morice, ancien président de Chauffer dans la Noirceur, comme référent bénévole.

"Ils seront là pour créer un esprit convivial, que les gens se sentent accueillis et que ça crée un esprit chaleureux", explique-t-il. Il illustre : "un peu comme il s'est passé avec les Jeux olympiques, où les gens sont arrivés, tout le monde avait un peu peur d'y aller et en fait l'accueil était tellement excellent, que l'esprit était hyper bienveillant. L'objectif est que les gens se sentent bien, à l'aise. Plus les gens seront à l'aise et plus l'ambiance sera apaisée."

Il souhaite aussi que les bénévoles eux-mêmes soient bien accueillis. "On va créer un parking exprès pour les bénévoles, on va créer un lieu exprès pour eux. On va leur offrir aussi des choses qu'ils seront les seuls à avoir", assure Laurent Morice. Et d'ajouter : "Plus le bénévole est bien accueilli, plus il a envie de bien accueillir."