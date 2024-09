Foire de Lessay. Un bilan en demi-teinte pour l'édition 2024

"Malgré la pluie, j'ai trouvé cette édition très qualitative", assure Stéphanie Maubé, la maire de Lessay à propos de la foire Sainte-Croix. Elle reste en demi-teinte avec une fréquentation en baisse par rapport à l'année d'avant. Il y a eu cette fois-ci, 42 000 entrées payantes et 7 000 gratuites, contre 54 000 l'an dernier. Les enfants de moins de 12 ans et les personnes qui arrivent après 18h ne sont pas comptées, car c'est gratuit pour eux.

Des points positifs et d'autres négatifs

La maire a noté que la réorganisation du Foirail, avec l'installation au même endroit des chevaux, des chiens et des volailles, a permis de redynamiser ce secteur qui était pourtant en perte de vitesse. Stéphanie Maubé va aussi pérenniser les parkings vélos, qui étaient pleins, selon elle, le vendredi et le samedi, mais pas le dimanche pour cause de pluie.

Avec l'alerte orange pluie et inondation, elle a permis un premier départ d'exposants le dimanche entre 14h et 15h. Pour attirer, elle a aussi offert la gratuité de la foire à partir du dimanche midi. Il n'empêche que certains exposants n'ont même pas déballé pour ne pas abîmer les produits. A 17h, la foire a été fermée pour que tout le monde (exposants, bénévoles, visiteurs) puisse repartir et ne reste pas sous l'eau. Stéphanie Maubé va lancer l'année prochaine une nouvelle manière de compter le nombre de visiteurs, afin d'avoir un chiffre affiné. Elle a remarqué que les personnes reviennent plusieurs fois à la foire.