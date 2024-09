Accusé d'escroquerie par la maire de Lessay. "Traiter les pasteurs de voleurs, c'est incroyable", l'intéressé répond

Ce sera à la justice de trancher. Jeudi 5 septembre, la maire de Lessay, Stéphanie Maubé, a porté plainte contre Adrien Debard. Le pasteur évangélique, directeur de mission qui vient tous les ans à la foire Sainte-Croix, répond.

"Elle fait de la discrimination. Traiter les pasteurs de voleur, c'est incroyable", réagit le principal intéressé. Selon lui, la plainte pour escroquerie ne tient pas. Sur le fait de ne pas avoir payé le terrain utilisé pour s'installer pendant la foire de Lessay, il explique que la maire a finalement demandé plus d'argent que d'habitude, 3 250€ contre 2 500€ Devant cette augmentation unilatérale, il refuse de payer. Et d'ajouter : "On a toujours été d'accord de payer 2 500€." Il précise avoir voulu donner cette somme, mais la maire aurait refusé. Pour l'installation, il assure que tout a été vu avec la préfecture et la gendarmerie en amont, lors d'une réunion à laquelle Stéphanie Maubé n'était pas présente.

Concernant les soupçons d'abus de faiblesse, il se défend aussi. "Les personnes âgées ne payent pas, les gens qui n'ont pas d'argent non plus. On ne fait payer que les caravanes doubles essieux", détaille le pasteur. Adrien Debard se dit prêt à répondre lors d'une enquête, et même à attaquer lui-même en diffamation. "C'est n'importe quoi", conclut-il.