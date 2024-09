Gens du voyage à la foire de Lessay. Une plainte déposée par la mairie contre un pasteur évangélique

Stéphanie Maubé, la maire de Lessay, a décidé de porter plainte jeudi 5 septembre contre un pasteur évangélique membre de la communauté des gens du voyage. Elle l'accuse de ne pas avoir payé pour l'utilisation des terrains de la commune lors de la foire Sainte-Croix.

La maire a plusieurs griefs contre Adrien Debard, le représentant religieux. Selon elle, il s'est installé à Lessay avec des centaines de caravanes, quelques semaines avant la foire, sur des terrains qui doivent servir de parking, ou à d'autres familles de gens du voyage. Une présence à la foire "sans y participer", affirme Stéphanie Maubé.

Du racket ?

Un terrain de 3,1ha leur est alloué pour 2 500€, via une convention avec la mairie, au moment de la foire. "Adrien Debard collecte de l'argent auprès de chacune des familles de la mission. La somme demandée est importante, car elle intègre une promesse de protection de la part du pasteur, qui prétend que ces terrains lui reviennent, et qui édicte ses propres règles de vie et d'autorité", tacle la maire, assurant que le pasteur refuse les lois de la République.

"Cette année, il n'a pas réglé les 2 500€ qu'il doit à la Ville de Lessay, alors qu'il a prélevé l'argent auprès des familles de sa mission. Je dénonce l'exploitation frauduleuse de terrains municipaux, qui sont financés avec de l'argent public, à des fins d'enrichissement personnel", estime-t-elle. Elle soupçonne aussi un abus de faiblesse et une dérive sectaire.

Des relations tendues avec les autres gens du voyage

Selon Stéphanie Maubé, les autres membres de la communauté des gens du voyage ne veulent pas être sur le même terrain que ce pasteur. Il divise, et a notamment été exclu de l'association qui fédère les autres missions évangéliques. Les autres familles s'installent alors ailleurs dans la commune. Cela crée d'autres difficultés : insécurité routière, problèmes sanitaires ou encore troubles à l'ordre public.

"Non seulement personne n'a prise sur ce pasteur, mais son pouvoir de nuisance et son sentiment d'impunité augmentent", constate-t-elle. Stéphanie Maubé regrette aussi un dialogue devenu impossible et demande l'aide de l'Etat dans cette situation.