Saint-Lô. Philippe Briout lance sa campagne pour les municipales de 2026

La course à la mairie de Saint-Lô pour mars 2026 s'intensifie. Philippe Briout, 63 ans, a confirmé sa candidature lundi 12 mai, dévoilant une partie de son équipe composée de onze femmes et onze hommes.

Une liste diversifiée et représentative de la ville

Ancien directeur général adjoint des services de Saint-Lô Agglo, de sensibilité de centre droit, il a pris sa retraite en avril dernier et s'est attaché à former une liste diversifiée, cohérente, et représentative de la ville. Une liste qui sera finalisée en novembre.

Philippe Briout souhaite recueillir la parole des Saint-Lois.

Philippe Briout Impossible de lire le son.

La campagne, nommée Tous Saint-Lois 2026, avance avec un programme en cours de construction. Philippe Briout ambitionne de redynamiser le centre-ville et les quartiers, ou de rendre les transports publics gratuits.

Pour contacter la liste Tous Saint-Lois 2026. toussaintlois2026@gmail.com

Philippe Briout, candidat aux municipales de Saint-Lô en 2026. - Tendance Ouest