"C'est une décision historique". Pas de bovins au Salon international de l'agriculture 2026 ni au concours général agricole

Agriculture. Les organisateurs du Salon international de l'agriculture ont annoncé, mardi 13 janvier, qu'il n'y aurait cette année aucun bovin à la Porte de Versailles.

Publié le 13/01/2026 à 16h00 - Par Thibault Lecoq
Pas de bovin au Salon international de l'agriculture 2026 ont annoncé les organisateurs, mardi 13 janvier. - Thibault Lecoq

Adieu veaux vaches et taureaux au Salon international de l'agriculture (SIA). Pour la première fois de son histoire mais aussi pour le concours général agricole, il n'y aura pas de bovins Porte de Versailles, du 21 février au 1er mars. La décision a été prise dans le contexte sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse, pour éviter tout risque de propagation à l'échelle du pays. Elle a été prise par les éleveurs et des organismes de sélection des races bovines.

Une première en 132 ans

"C'est une décision historique qui nous laisse profondément attristés. C'est un coup dur pour le Salon historiquement lié à l'élevage bovin. C'est la première fois depuis 132 éditions que le concours général agricole ne comptera pas d'épreuve bovine et c'est la première fois depuis 60 ans au Salon de l'agriculture que nous n'allons pas accueillir de bovins. Ce fait historique doit être regardé avec gravité, avec respect, et je le dis avec beaucoup d'humilité", a expliqué Jérôme Despey, le président du Salon international de l'Agriculture (SIA). Les éleveurs seront quand même présents pour présenter leur travail, mais sans leurs animaux.

"Venir, c'est soutenir"

Toutes les autres espèces seront présentes : mouton, porc, chèvre, lapin, chien chat… Les organisateurs du SIA incitent aussi les visiteurs à venir, ne serait-ce que pour soutenir le monde agricole. "Venir, c'est soutenir", assurent-ils.

Les plus lus
