Caen. Il y a 100 ans, la ville se réveillait les pieds dans l'eau

Il y a 100 ans tout juste, les Caennais passaient la nouvelle année les pieds dans l'eau. Entre le 31 décembre 1925 et le 1er janvier 1926, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en continu, en seulement 30 heures. Retour sur cet événement d'ampleur à Caen et ses alentours, qui ont connu d'autres épisodes météorologiques dramatiques après celui-ci, afin de mieux les prévenir et mieux les contrôler.

Fêter la nouvelle année... sous l'eau

A l'aube de la nouvelle année 1926, les Caennais ont donc subitement vu l'eau monter dans les rues de la ville. Les mesures effectuées le soir, à Thury-Harcourt, ne montraient rien d'anormal, avant que le sort ne s'abatte finalement quelques heures plus tard. L'eau est montée tellement vite que certains témoins et certains articles de presse parlent d'une "vague" qui a submergé Caen, sur un voire deux mètres de hauteur à certains endroits. Mais selon Angèle Bouleux, responsable et créatrice de l'exposition "100 ans de la grande crue de l'Orne", il faut "prendre ces données avec des pincettes".

Malgré tout, c'est bien les pieds dans l'eau que les Caennais et les habitants avoisinant le cours de l'Orne se sont réveillés pour fêter la nouvelle année. "C'est une situation qui était aussi arrivée en 1910, donc on avait déjà commencé à faire des plans de prévision et des marches à suivre, mais insuffisantes pour la crue de 1926", détaille Angèle Bouleux.

Un syndicat des sinistrés

Les faits relatés ont longuement fait l'objet de débats et de conflits, car "la presse et les témoignages se concentrent surtout sur Caen, mais on a peu de traces de ce qu'il s'est passé du point de vue rural", explique l'organisatrice de l'exposition. Un syndicat des sinistrés s'est pourtant constitué, et a demandé 5 millions de francs de dédommagements à l'Etat pour ne pas avoir agi en conséquence. Pour répondre, l'avocat aurait alors expliqué que la crue était beaucoup trop importante et inattendue pour être prévue.

Une situation qui rappelle qu'il faut être prudent près des cours d'eau, car selon Angèle Bouleux, "nous ne sommes pas à l'abri que cela se reproduise", en témoigne l'inondation de janvier 2025 qui avait submergé la vallée des deux O (Orne et Odon), jusqu'au pont de la Cavée. Mais heureusement, plusieurs aménagements ont pu être réalisés, et la science a progressé en matière de prévisions météorologiques.