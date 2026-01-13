En ce moment Take me out Franz Ferdinand
Caen. Il y a 100 ans, la ville se réveillait les pieds dans l'eau

Histoire. La grande crue de l'Orne fête ses 100 ans, et avait fait de Caen une ville submergée par les eaux en 1926.

Publié le 13/01/2026 à 17h20
Caen. Il y a 100 ans, la ville se réveillait les pieds dans l'eau
Caen avait des airs de Venise, au début de l'année 1926. Ici, le passage Bellivet, correspondant à l'actuelle rue Bellivet. - Musée de la Poste de Caen

Il y a 100 ans tout juste, les Caennais passaient la nouvelle année les pieds dans l'eau. Entre le 31 décembre 1925 et le 1er janvier 1926, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en continu, en seulement 30 heures. Retour sur cet événement d'ampleur à Caen et ses alentours, qui ont connu d'autres épisodes météorologiques dramatiques après celui-ci, afin de mieux les prévenir et mieux les contrôler.

Fêter la nouvelle année... sous l'eau

A l'aube de la nouvelle année 1926, les Caennais ont donc subitement vu l'eau monter dans les rues de la ville. Les mesures effectuées le soir, à Thury-Harcourt, ne montraient rien d'anormal, avant que le sort ne s'abatte finalement quelques heures plus tard. L'eau est montée tellement vite que certains témoins et certains articles de presse parlent d'une "vague" qui a submergé Caen, sur un voire deux mètres de hauteur à certains endroits. Mais selon Angèle Bouleux, responsable et créatrice de l'exposition "100 ans de la grande crue de l'Orne", il faut "prendre ces données avec des pincettes".

Malgré tout, c'est bien les pieds dans l'eau que les Caennais et les habitants avoisinant le cours de l'Orne se sont réveillés pour fêter la nouvelle année. "C'est une situation qui était aussi arrivée en 1910, donc on avait déjà commencé à faire des plans de prévision et des marches à suivre, mais insuffisantes pour la crue de 1926", détaille Angèle Bouleux.

Un syndicat des sinistrés

Les faits relatés ont longuement fait l'objet de débats et de conflits, car "la presse et les témoignages se concentrent surtout sur Caen, mais on a peu de traces de ce qu'il s'est passé du point de vue rural", explique l'organisatrice de l'exposition. Un syndicat des sinistrés s'est pourtant constitué, et a demandé 5 millions de francs de dédommagements à l'Etat pour ne pas avoir agi en conséquence. Pour répondre, l'avocat aurait alors expliqué que la crue était beaucoup trop importante et inattendue pour être prévue.

Une situation qui rappelle qu'il faut être prudent près des cours d'eau, car selon Angèle Bouleux, "nous ne sommes pas à l'abri que cela se reproduise", en témoigne l'inondation de janvier 2025 qui avait submergé la vallée des deux O (Orne et Odon), jusqu'au pont de la Cavée. Mais heureusement, plusieurs aménagements ont pu être réalisés, et la science a progressé en matière de prévisions météorologiques.

Une exposition à la Presqu'Ile

Une exposition revient sur les 100 ans de la grande crue de l'Orne qui avait inondé Caen et ses alentours en 1926.

Pour célébrer les 100 ans de la crue ayant inondé Caen et ses alentours début 1926, une exposition revient sur l'événement avec différentes photos et explications. L'exposition "100 ans de la grande crue de l'Orne" a lieu du 14 janvier au 1er mars au Pavillon, sur la Presqu'Ile. Ouverte du mercredi au dimanche de 13h à 19h, elle est gratuite. Angèle Bouleux, responsable et créatrice de l'exposition, a fait un travail d'archives, notamment avec celles du Calvados et des communes concernées : "On voulait aussi faire un état des lieux, en mettant en lumière celles qui ont eu les plus hautes montées d'eau plus récemment", dit-elle.

Apprendre des crues

Le but est de voir comment Caen et ses alentours se sont adaptés, avec des aménagements comme la construction de digues ou bien la création du canal Victor Hugo : "Des améliorations ont également pu avoir lieu en matière de prévisions, qui ne se faisaient que le matin et le soir. Aujourd'hui, les spécialistes sont capables d'établir des modèles 24 heures à l'avance", ajoute Angèle Bouleux.

