A Caen, déjà une personne interpellée informe la préfecture du Calvados. Une interpellation lors du blocage du lycée Malherbe, qui a rassemblé environ 70 lycéens suivis de quelques manifestants.
Du mouvement aussi à Alençon.
Des lycéens bloquent leur établissement.
L'usage de la force aura été nécessaire pour lever le blocage du lycée Malherbe à Caen. Des manifestants remontent vers le rond-point du Zénith.
Le blocage du lycée Malherbe, à Caen, levé par les forces de l'ordre.
La situation est tendue devant l'un des lycées emblématiques de la ville.
A Caen, les esprits s'échauffent devant le lycée Malherbe.
Le lycée est bloqué ce matin.
A l'appel de la CGT, une vingtaine de syndiqués se sont retrouvés devant la mairie de Cherbourg.
C'est le rond-point de la boulangerie, à l'entrée d'Harfleur, près du Havre, qui est occupé par des grévistes ce matin. Les automobilistes passent après avoir récupéré un tract. Certains camions sont retenus quelques minutes.
Retour à Caen, avec le déploiement des forces de l'ordre.
A Harfleur, en Seine-Maritime, un barrage filtrant.
La CGT est à l'initiative. Des bouchons se forment en amont du rond-point bloqué.
Le lycée Malherbe est bloqué à Caen, les forces de l'ordre sont sur place.
C'est fluide sur le boulevard Winston Churchill au Havre, pas de barrage filtrant comme la semaine dernière. Les difficultés se concentrent sur le secteur de la Brèque.
Les militants du mouvement "Bloquons tout" se sont donnés rendez vous à 7h devant la gare de Cherbourg. Ambiance très calme, 5 policiers et une vingtaine de manifestants sont actuellement sur place.
Les forces de l'ordre n'ont pas fait usage de la force ici près de Caen pour interrompre le barrage à Bretteville-sur-Odon. Les manifestants se sont vite repliés.
Blocage terminé à Bretteville-sur-Odon.
L'arrivée des forces de l'ordre a semble-t-il dissuadé les militants présents.
D'après les manifestants présents à Bretteville-sur-Odon, les gendarmes mobiles seraient intervenus au rond-point du Super U de Colombelles afin de déloger une trentaine de bloquer sur place.
Les gendarmes arrivent à Bretteville-sur-Odon.
Ils veulent déloger les manifestants qui bloquent la circulation.
Le blocage s'intensifie à Bretteville-sur-Odon près de Caen. Une autre sortie du rond-point est bloquée, certains sont pris au piège.
Une partie du rond-point de Bretteville-sur-Odon est désormais bloquée.
Les pharmaciens manifestent aussi.
Une manifestation des pharmaciens est attendue à Caen, à 14h30, au départ de la place du 36e régiment d'infanterie. Ils veulent ainsi dénoncer la baisse, voulue par le gouvernement, des remises sur les médicaments génériques qui leur sont accordées par les laboratoires.
Le point politique : les premières annonces de Sébastien Lecornu.
Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait quelques annonces depuis sa nomination à Matignon le 9 septembre. Le Normand a renoncé à la suppression des deux jours fériés, mesure polémique demandée par François Bayrou pour apporter des recettes supplémentaires, et a également annoncé la fin des avantages à vie pour les anciens ministres, dès le 1er janvier 2026.
L'Eurois doit désormais constituer un gouvernement qui ne soit pas censuré et qui puisse faire adopter un budget pour le pays.
Le point sur les perturbations attendues.
Pas de blocage en cours à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, mais les manifestants partent chercher du "matériel" pour bientôt bloquer la circulation.
La circulation des trains perturbée.
Les manifestations prévues en Normandie.
Ce qui est prévu ce matin en Normandie, avant les manifestations.
Un rond-point stratégique bloqué près de Caen.
Dans quelques minutes, les acteurs du mouvement "Bloquons tout", plus discrets aujourd'hui, doivent se retrouver sur le rond-point de Bretteville-sur-Odon, pour bloquer l'échangeur Porte de Bretagne. Objectif : perturber la circulation entre l'A84 et le périphérique de Caen, emprunté par de très nombreux automobilistes.
Retour sur la journée "Bloquons tout".
Mercredi 10 septembre, le mouvement "Bloquons tout" entrait en scène dans tout le pays, en tenant les syndicats à l'écart.
