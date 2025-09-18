En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
[Live] 18 septembre : des débordements à Caen, suivez en direct la journée de mobilisation en Normandie

Après la journée "Bloquons tout" mercredi 10 septembre, place à la rentrée syndicale. Ce jeud 18 septembre, de nombreuses actions et manifestations sont prévues en Normandie. Suivez cette journée de mobilisation en direct, partout en Normandie. 

Le 18 Septembre 2025 à 05:45

08h40

A Caen, déjà une personne interpellée informe la préfecture du Calvados. Une interpellation lors du blocage du lycée Malherbe, qui a rassemblé environ 70 lycéens suivis de quelques manifestants.

Rassemblement musclé devant le lycée Malherbe. Rassemblement musclé devant le lycée Malherbe.
Lilian Fermin
08h38

Du mouvement aussi à Alençon. 

Des lycéens bloquent leur établissement.

08h11

L'usage de la force aura été nécessaire pour lever le blocage du lycée Malherbe à Caen. Des manifestants remontent vers le rond-point du Zénith.

Devant le lycée Malherbe Devant le lycée Malherbe
Lilian Fermin
08h08

Le blocage du lycée Malherbe, à Caen, levé par les forces de l'ordre.

La situation est tendue devant l'un des lycées emblématiques de la ville.

08h07

A Caen, les esprits s'échauffent devant le lycée Malherbe. 

Le lycée est bloqué ce matin. 

08h04

A l'appel de la CGT, une vingtaine de syndiqués se sont retrouvés devant la mairie de Cherbourg.

Les manifestants se sont rassemblés devant la mairie autour d'un café. Les manifestants se sont rassemblés devant la mairie autour d'un café.
07h59

C'est le rond-point de la boulangerie, à l'entrée d'Harfleur, près du Havre, qui est occupé par des grévistes ce matin. Les automobilistes passent après avoir récupéré un tract. Certains camions sont retenus quelques minutes.

Si un seul rond-point est occupé, des bouchons se forment en amont. Si un seul rond-point est occupé, des bouchons se forment en amont.
07h56

Retour à Caen, avec le déploiement des forces de l'ordre.

07h50

A Harfleur, en Seine-Maritime, un barrage filtrant. 

La CGT est à l'initiative. Des bouchons se forment en amont du rond-point bloqué.

07h38

Le lycée Malherbe est bloqué à Caen, les forces de l'ordre sont sur place.

Le lycée Malherbe à Caen Le lycée Malherbe à Caen
Lilian Fermin
07h23

C'est fluide sur le boulevard Winston Churchill au Havre, pas de barrage filtrant comme la semaine dernière. Les difficultés se concentrent sur le secteur de la Brèque.

A l'angle de l'usine Siemens, ex Dresser, ça circule. A l'angle de l'usine Siemens, ex Dresser, ça circule.
07h22

Les militants du mouvement "Bloquons tout" se sont donnés rendez vous à 7h devant la gare de Cherbourg. Ambiance très calme, 5 policiers et une vingtaine de manifestants sont actuellement sur place.

Une vingtaine de manifestants sont réunis devant la gare de Cherbourg Une vingtaine de manifestants sont réunis devant la gare de Cherbourg
07h00

Les forces de l'ordre n'ont pas fait usage de la force ici près de Caen pour interrompre le barrage à Bretteville-sur-Odon. Les manifestants se sont vite repliés.

Intervention sans heurts. Intervention sans heurts.
Lilian Fermin
06h58

Blocage terminé à Bretteville-sur-Odon.

L'arrivée des forces de l'ordre a semble-t-il dissuadé les militants présents.

06h55

D'après les manifestants présents à Bretteville-sur-Odon, les gendarmes mobiles seraient intervenus au rond-point du Super U de Colombelles afin de déloger une trentaine de bloquer sur place.

06h52

Les gendarmes arrivent à Bretteville-sur-Odon.

Ils veulent déloger les manifestants qui bloquent la circulation.

06h50
Réaction de SyldomBonjour je comprends bien malgré tout je dois emmener une petite fille polyhandicapée faire une irm au chu est-ce que je vais pouvoir passer ?
Réponse de Tendance OuestBonjour, le blocage est terminé.
06h44

Le blocage s'intensifie à Bretteville-sur-Odon près de Caen. Une autre sortie du rond-point est bloquée, certains sont pris au piège.

Une autre sortie est bloquée. Une autre sortie est bloquée.
Lilian Fermin
06h41

Une partie du rond-point de Bretteville-sur-Odon est désormais bloquée.

Un blocage près de Caen. Un blocage près de Caen.
Lilian Fermin
06h40

Les pharmaciens manifestent aussi. 

Une manifestation des pharmaciens est attendue à Caen, à 14h30, au départ de la place du 36e régiment d'infanterie. Ils veulent ainsi dénoncer la baisse, voulue par le gouvernement, des remises sur les médicaments génériques qui leur sont accordées par les laboratoires.

Pour mieux comprendre leurs revendications, c'est ici.

06h30

Le point politique : les premières annonces de Sébastien Lecornu. 

Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait quelques annonces depuis sa nomination à Matignon le 9 septembre. Le Normand a renoncé à la suppression des deux jours fériés, mesure polémique demandée par François Bayrou pour apporter des recettes supplémentaires, et a également annoncé la fin des avantages à vie pour les anciens ministres, dès le 1er janvier 2026. 

L'Eurois doit désormais constituer un gouvernement qui ne soit pas censuré et qui puisse faire adopter un budget pour le pays.

 

Sébastien Lecornu, lorsqu'il était encore ministre des Armées. Sébastien Lecornu, lorsqu'il était encore ministre des Armées.
La Manche Libre
06h22

Le point sur les perturbations attendues. 

  • Ici, retrouvez le point sur ce qui est prévu dans la Manche.
  • Ici, ce qui est attendu à Caen.
  • Ici, le détail des perturbations dans les transports au Havre.
  • Transports ou écoles, la journée s'annonce perturbée à Rouen et Dieppe
  • Ici, ce à quoi il faut s'attendre dans l'Orne. 
06h20

Pas de blocage en cours à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, mais les manifestants partent chercher du "matériel" pour bientôt bloquer la circulation.

Un blocage bientôt en place près de Caen ? Un blocage bientôt en place près de Caen ?
Lilian Fermin
06h15

La circulation des trains perturbée. 

En raison de la grève dans le secteur ferroviaire, la circulation des trains s'annonce perturbée. Retrouvez le détail par ligne ici.

06h10

Les manifestations prévues en Normandie. 

  • A Rouen, où des milliers de manifestants ont défilé mercredi 10 septembre, la manifestation débute à 10h. Elle part du cours Clémenceau. 
  • Au Havre, le cortège mobilisé par l'intersyndicale s'élance à 10h de la maison des syndicats (Cercle Franklin).
  • A 10h30, départ des manifestations à Saint-Lô, Cherbourg, Granville, Coutances, (Manche), Alençon (Orne), Dieppe (Seine-Maritime).
  • A 11h, première manifestation de la journée à Caen. 
  • A 14h, départ de la manifestation à Fécamp (Seine-Maritime).
  • A 14h30, manifestation à Avranches (Manche) et Lillebonne (Seine-Maritime).
  • A 17h, départ de la manifestation à Flers. 
  • A 18h, nouvelle manifestation, dite "nocturne" à Caen. 
Manifestation à Caen le 10 septembre. Manifestation à Caen le 10 septembre.
06h00

Ce qui est prévu ce matin en Normandie, avant les manifestations. 

  • L'UL CGT d'Harfleur, qui regroupe diverses sections syndicales des entreprises de la zone industrialo-portuaire (TotalEnergies, Synthomer, Safran, Sidel...), se rassemble place d'armes à Harfleur pour une action, avant une manifestation à 9h. 

  • A Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, les militants du mouvement "Bloquons tout" veulent bloquer l'agence Enedis du campus du Madrillet.

  • A Cherbourg, les acteurs du mouvement "Bloquons tout" se rassemblent vers 7h devant la gare, avant d'investir les points stratégiques de la ville, dont le pont tournant. 
Mobilisation du 10 septembre au Havre. Mobilisation du 10 septembre au Havre.
05h55

Un rond-point stratégique bloqué près de Caen. 

Dans quelques minutes, les acteurs du mouvement "Bloquons tout", plus discrets aujourd'hui, doivent se retrouver sur le rond-point de Bretteville-sur-Odon, pour bloquer l'échangeur Porte de Bretagne. Objectif : perturber la circulation entre l'A84 et le périphérique de Caen, emprunté par de très nombreux automobilistes.

Blocages le 10 septembre sur le périphérique de Caen. Blocages le 10 septembre sur le périphérique de Caen.
Archives 10 septembre.
05h50

Retour sur la journée "Bloquons tout"

Mercredi 10 septembre, le mouvement "Bloquons tout" entrait en scène dans tout le pays, en tenant les syndicats à l'écart.

En Normandie, de très nombreuses actions ont été menées. Retour sur cette journée de mobilisation en cliquant ici.

05h46

Bonjour et bienvenue sur ce live !

Après la journée d'action "Bloquons tout" mercredi 10 septembre, les syndicats se mobilisent ce jeudi 18 septembre. De nombreuses manifestations sont attendues ce matin dans toute la région, précédées de quelques actions coups de poing. Notre rédaction est mobilisée pour vous faire vivre cette journée en direct.

