Carentan. Train de fret déraillé : comment SNCF Réseau va lever les wagons avec une grue spéciale

Les suites du déraillement du train de fret à Carentan dimanche 11 janvier. Après la phase de sécurisation du site, la phase d'enquête se poursuit encore ce mardi 13 janvier, pour comprendre ce qui s'est passé. Des experts de plusieurs corps de métier sont à pied d'œuvre. Après, il y aura le relevage des véhicules, ce qui va prendre pas mal de temps, et du matériel unique en France.

"Il va falloir retirer les véhicules. On va faire venir une grue spéciale, la grue Kirow. Il n'y en a qu'une en France pour faire ce type d'opération. Elle permet de lever en hauteur des charges très lourdes. C'est une grue ferroviaire, donc elle peut approcher le train au plus près. Elle sera peut-être aidée par d'autres moyens puisqu'on va mettre vraiment le paquet pour retirer les véhicules qui sont accidentés", explique Pierre Sablier, le directeur territorial de SNCF Réseau. 15 wagons sur 17 ont déraillé et chaque wagon supporte deux remorques de camion qu'il faut décharger.

Des travaux de longue durée

"Le dernier temps, ce sera la réparation. Il y a beaucoup de dégâts, assure-t-il. On a 500 mètres de voies qui ont été endommagées. La caténaire a été endommagée aussi sur plusieurs centaines de mètres. Il y a des ouvrages d'art qu'il va falloir expertiser. Il faut s'attendre à une interruption de trafic longue", détaille-t-il. La durée estimée est pour l'instant vague : plusieurs semaines.