Commerce. L'arme secrète qui permet à l'immobilier normand de résister au ralentissement national

Economie. Malgré un marché immobilier en perte de vitesse depuis l'automne, les prix de l'ancien continuent de grimper dans les grandes villes françaises. En Normandie, des villes comme Caen ou Rouen enregistrent même des hausses spectaculaires, grâce à un certain type de bien très recherché.

Publié le 13/01/2026 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Le type de bien qui empêche l'immobilier normand de chuter malgré le ralentissement national. - Unsplash

Alors que la reprise du marché immobilier marque le pas depuis plusieurs mois, les chiffres récents montrent une réalité plus contrastée. Selon les données relayées par Capital, les prix des appartements anciens augmentent dans près de deux tiers des villes françaises de plus de 40 000 habitants.

Cette dynamique est encore plus marquée dans les grandes agglomérations : 80 % des villes de plus de 100 000 habitants enregistrent une hausse des prix, malgré un volume de transactions en recul.

La Normandie particulièrement touchée par la flambée des prix

La Normandie n'échappe pas à cette tendance nationale. A Caen, les prix de l'immobilier ancien ont bondi de plus de 10 % sur un an, plaçant la capitale du Calvados parmi les villes les plus dynamiques de France. Même constat dans plusieurs pôles urbains de la région, où la demande reste forte malgré un contexte économique incertain. A Rouen, la tension sur le marché de l'ancien se maintient, portée par une attractivité constante et un nombre limité de biens à la vente.

En revanche, Le Havre, avec des biens plus récents du fait de son histoire, ne suit pas les mêmes tendances.

Appartements anciens : une offre trop rare face à une demande soutenue

L'une des principales explications avancées par Capital repose sur la pénurie de logements disponibles dans l'ancien, en particulier dans les centres-villes.

Les propriétaires, conscients de cette rareté, n'ont aucun intérêt à revoir leurs prix à la baisse, même lorsque les délais de vente s'allongent. Résultat : les ménages disposant d'un faible apport personnel rencontrent de plus en plus de difficultés pour concrétiser un projet immobilier.

Maisons anciennes : des prix en hausse dans deux tiers des métropoles

Les maisons ne sont pas épargnées par cette inflation. 66 % des grandes métropoles françaises enregistrent une hausse des prix des maisons anciennes, avec une augmentation supérieure à 3 % dans quatre cas sur dix.

Dans certaines villes, la hausse dépasse même les 5 % sur un an. Là encore, les maisons situées en centre-ville sont les plus recherchées, leur rareté alimentant mécaniquement la hausse des prix.

Des taux de crédit stabilisés, mais un marché toujours tendu

Après deux années de fortes turbulences, les taux de crédit immobilier sur 20 ans se stabilisent autour de 3,3 à 3,5 %, selon les courtiers. Une accalmie qui permet au marché de l'ancien de retrouver un certain souffle.

Pour autant, cette amélioration ne suffit pas à inverser la tendance sur les prix, en particulier dans ces grandes villes normandes, où le déséquilibre entre l'offre et la demande reste marqué.

