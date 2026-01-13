Près d'Yvetot. Un septuagénaire tente de déplacer un balisage Enedis et se prend une décharge électrique

Les pompiers ont été appelés vers 11h45 mardi 13 janvier à Hautot-le-Vatois près d'Yvetot pour porter assistance à un homme de 78 ans victime d'une décharge électrique. Juste avant l'arrivée des secours, le septuagénaire avait voulu déplacer un balisage mis en place par Enedis afin de sécuriser un câble électrique tombé au sol.

A lire aussi. Caen. Un appartement complètement détruit dans un incendie

Pas d'évacuation nécessaire

Plus de peur que de mal, après un bilan au SAMU, "l'homme n'a pas nécessité d'évacuation à l'hôpital", indique le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime. La mairie s'est rendue sur place également.