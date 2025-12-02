Yvetot. Une fenêtre cède, un collégien fait une chute d'un étage

Nos confrères du Courrier Cauchois révèlent qu'un élève du collège Albert Camus d'Yvetot s'est blessé lundi 1er décembre. Dans la matinée, une fenêtre a cédé alors qu'un collégien y était adossé. Il a fait une chute d'un étage. Les parents ont été prévenus par mail. L'établissement parle d'une "chute accidentelle du premier étage d'un bâtiment du collège". Le jeune a été pris en charge par l'infirmière de l'établissement et un professeur pompier volontaire avant l'arrivée des secours.

Une cellule d'écoute

Une cellule d'écoute a été mise en place. La victime, dont l'état de santé n'est pas connu, a été transportée à l'hôpital. Le rectorat de la région académique Normandie, joint par Le Courrier Cauchois, indique que les élèves qui en ressentent le besoin "peuvent s'adresser à l'infirmière ou à tout autre adulte".