En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Yvetot. Une fenêtre cède, un collégien fait une chute d'un étage

Sécurité. Un collégien a fait une chute d'un étage, lundi 1er décembre, au collège Albert Camus d'Yvetot. C'est une fenêtre qui a cédé alors qu'il y était adossé.

Publié le 02/12/2025 à 09h45 - Par Gilles Anthoine
Yvetot. Une fenêtre cède, un collégien fait une chute d'un étage
Un collégien a fait une chute d'un étage. Une fenêtre a cédé sous son poids. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Nos confrères du Courrier Cauchois révèlent qu'un élève du collège Albert Camus d'Yvetot s'est blessé lundi 1er décembre. Dans la matinée, une fenêtre a cédé alors qu'un collégien y était adossé. Il a fait une chute d'un étage. Les parents ont été prévenus par mail. L'établissement parle d'une "chute accidentelle du premier étage d'un bâtiment du collège". Le jeune a été pris en charge par l'infirmière de l'établissement et un professeur pompier volontaire avant l'arrivée des secours.

Une cellule d'écoute

Une cellule d'écoute a été mise en place. La victime, dont l'état de santé n'est pas connu, a été transportée à l'hôpital. Le rectorat de la région académique Normandie, joint par Le Courrier Cauchois, indique que les élèves qui en ressentent le besoin "peuvent s'adresser à l'infirmière ou à tout autre adulte".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Yvetot. Une fenêtre cède, un collégien fait une chute d'un étage
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple