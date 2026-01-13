Granville. Mille Gênard Ier, roi du Carnaval, a pris la parole, très axée vers les élections municipales

Plus qu'un petit mois à attendre avant le carnaval de Granville. Il commencera vendredi 13 février et jusqu'au mardi 17. En attendant, le roi du Carnaval a pris la parole. Son allocution, tout comme son nom, montre bien que les élections municipales seront parmi les sujets évoqués pendant la fête. En effet, le roi s'appelle Mille Gênard Ier, "roi du label effet'maire, de la fête salée et d'la fin du calvaire".

Son message

"Mes loyaux sujets,

Serez-vous prêts ? Ma caravane a d'ores et déjà pris la route de Granville-la-Victoire. Ainsi, j'annonce arriver dans ma belle cité samedi 14 février où votre 1er édile me remettra les clés de la Grand'porte. J'ai d'ailleurs choisi comme patronyme un ultime hommage gracieux à celui qui me cédera les rênes du destrier granvillais. Ma cavalcade enfantine sera d'ailleurs plus étoffée pour faire honneur au dernier carnaval de votre municipalité sortante. Je prendrai le pouvoir dans un coup d'éclat mais sans coup d'Etat ! Ni Groenland, ni Groland pour royaume, mon hégémonie se limite à la Monaco du nord ! Certes mon règne a un coût, mais je ne suis pas pour autant à vendre au plus offrant ! Je suis transpartisan, c'est le prix de mon indépendance ! C'est en cela que mon royaume s'est fortifié au cours des 20 dernières années !

Comme mes prédécesseurs, j'aspire à un royaume de fêtes, de bals, de troubadours, de confettis, de chars, de saltimbanques, de costumes, d'humour, de ménestrels, de dérision. Vous avez encore un mois pour être à la hauteur de mon arrivée !

Alors, encore une fois, serez-vous prêts ?",

Sa Majesté Mille Gênard Ier roi du label effet'maire, de la fête salée et d'la fin du calvaire