Manche. Le préfet lève le Niveau 1 du Plan Grand Froid

Sécurité. Le préfet de la Manche, Marc Chappuis, annonce la levée du Niveau 1 du Plan Grand Froid, mardi 13 janvier. Le 115 reste opérationnel pour toute personne sans-abri.

Publié le 13/01/2026 à 11h26 - Par Thierry Valoi
Manche. Le préfet lève le Niveau 1 du Plan Grand Froid
Le niveau 1 du plan grand froid levé dans la Manche. - Illustration

Au regard des prévisions météorologiques communiquées par Météo-France, qui annoncent des températures ressenties positives dans les prochains jours, le préfet de la Manche, Marc Chappuis, a décidé de lever le niveau 1 du plan grand froid, mardi 13 janvier. Celui-ci était activé depuis le 24 décembre 2025.

Le dispositif de veille sociale reste opérationnel

Le dispositif de veille sociale reste toutefois pleinement opérationnel. Le 115, numéro d'appel gratuit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permet de signaler toute personne sans-abri en situation de difficulté.

Les services de l'Etat, ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux et associatifs du département, demeurent mobilisés afin d'apporter une aide aux personnes sans solution de logement qui en expriment le besoin.

La liste des dispositifs d'accueil disponible en ligne

Par ailleurs, le document d'information 2025-2026 relatif au plan hivernal dans la Manche, qui recense l'ensemble des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, est consultable sur le site internet des services de l'Etat.

