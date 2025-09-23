Manche. Démographie, écologie et cohésion sociale : les grands thèmes du nouveau préfet Marc Chappuis

Marc Chappuis est le nouveau préfet de la Manche. Il est entré en fonction lundi 22 septembre. Après plusieurs années comme administrateur territorial à Troyes puis au département du Maine-et-Loire, il est entré dans le corps préfectoral, sous préfet d'abord, puis il a été cinq ans au cabinet des ministres de la Cohésion territoriale entre 2017 et 2022 avant de devenir préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Il est passionné par les sujets d'aménagement du territoire. Il a identifié trois défis dans la Manche.

Travailler l'attractivité du territoire

"La Manche concentre de très nombreux défis, qui sont à la fois des défis qu'on rencontre dans d'autres départements mais à une échelle plus importante", estime-t-il. Il note le défi démographique, avec un besoin d'actifs sur le territoire avec notamment le projet Aval du Futur à Orano dans le Cotentin. "Il y a donc un enjeu d'attractivité", selon le préfet. "On a un défi écologique, qui se présente partout en France, mais qui ici a une résonance particulière car les effets du réchauffement climatique se font sentir très régulièrement : tempête, recul du trait de côte, eau", détaille le fonctionnaire. Il termine : "Et puis défi de cohésion sociale, territoriale car le département est divers. Entre les grandes villes, les villages, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques et l'Etat doit être présent auprès de tous les maires pour les accompagner dans leurs projets."

Accompagner en ingénierie

Il estime que cet accompagnement doit se faire dans un temps long, avec des contrats pluriannuels, ce qui existe déjà dans le département. "Ça doit être une relation dans la durée. Il faut que l'Etat puisse défendre une vision pluriannuelle, contractuelle, avec les collectivités, car nous ne sommes pas face aux porteurs de projets, nous sommes à côté", assure Marc Chappuis. Il veut aussi apporter une aide technique aux petites communes, par exemple sur l'ingénierie des projets. "Si on veut accélérer sur la transition écologique ou d'autres projets, souvent, le facteur limitant n'est pas l'argent, mais la capacité technique à pousser au bout. L'Etat a vraiment un rôle important dans ce domaine", conclut-il.