En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Démographie, écologie et cohésion sociale : les grands thèmes du nouveau préfet Marc Chappuis

Société. Marc Chappuis a pris ses fonctions de préfet de la Manche, lundi 22 septembre. Il a identifié trois grands dossiers : la démographie, l'écologie et la cohésion sociale du territoire.

Publié le 23/09/2025 à 10h24 - Par Thibault Lecoq
Manche. Démographie, écologie et cohésion sociale : les grands thèmes du nouveau préfet Marc Chappuis
Marc Chappuis est le nouveau préfet de la Manche depuis lundi 22 septembre. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Marc Chappuis est le nouveau préfet de la Manche. Il est entré en fonction lundi 22 septembre. Après plusieurs années comme administrateur territorial à Troyes puis au département du Maine-et-Loire, il est entré dans le corps préfectoral, sous préfet d'abord, puis il a été cinq ans au cabinet des ministres de la Cohésion territoriale entre 2017 et 2022 avant de devenir préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Il est passionné par les sujets d'aménagement du territoire. Il a identifié trois défis dans la Manche.

Travailler l'attractivité du territoire

"La Manche concentre de très nombreux défis, qui sont à la fois des défis qu'on rencontre dans d'autres départements mais à une échelle plus importante", estime-t-il. Il note le défi démographique, avec un besoin d'actifs sur le territoire avec notamment le projet Aval du Futur à Orano dans le Cotentin. "Il y a donc un enjeu d'attractivité", selon le préfet. "On a un défi écologique, qui se présente partout en France, mais qui ici a une résonance particulière car les effets du réchauffement climatique se font sentir très régulièrement : tempête, recul du trait de côte, eau", détaille le fonctionnaire. Il termine : "Et puis défi de cohésion sociale, territoriale car le département est divers. Entre les grandes villes, les villages, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques et l'Etat doit être présent auprès de tous les maires pour les accompagner dans leurs projets."

Accompagner en ingénierie

Il estime que cet accompagnement doit se faire dans un temps long, avec des contrats pluriannuels, ce qui existe déjà dans le département. "Ça doit être une relation dans la durée. Il faut que l'Etat puisse défendre une vision pluriannuelle, contractuelle, avec les collectivités, car nous ne sommes pas face aux porteurs de projets, nous sommes à côté", assure Marc Chappuis. Il veut aussi apporter une aide technique aux petites communes, par exemple sur l'ingénierie des projets. "Si on veut accélérer sur la transition écologique ou d'autres projets, souvent, le facteur limitant n'est pas l'argent, mais la capacité technique à pousser au bout. L'Etat a vraiment un rôle important dans ce domaine", conclut-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Démographie, écologie et cohésion sociale : les grands thèmes du nouveau préfet Marc Chappuis
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple