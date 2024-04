[Photos + vidéo] Cherbourg. Mosquée taguée et visée par un tir : "Il faut que ça cesse !"

Un soutien sans faille. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé, les parlementaires du Nord-Cotentin dont le sénateur Sébastien Fagnen et la députée Anna Pic, ainsi que le préfet de la Manche Xavier Brunetière se sont rendus mardi 16 avril dans l'après-midi à la mosquée pour apporter leur soutien aux fidèles et à leurs représentants après les tags islamophobes inscrits la veille au soir sur l'un des murs du lieu de culte.

Ces faits tombent une semaine après le tir avec un fusil de chasse sur la mosquée et dont une balle a été retrouvée sur le portail. Les élus ont immédiatement réagi après ce troisième acte antimusulman : "Il faut que ça cesse", ont-ils répété.

Sébastien Fagnen, sénateur de la Manche, et Omar Charaf, président de l'Association culturelle islamique de la mosquée de Cherbourg.

Le soutien des élus locaux

Benoît Arrivé a rappelé le soutien de l'immense majorité des habitants : "Ces actes ne reflètent ni les valeurs de la République, ni celles de notre ville. Une surveillance accrue est en place afin de rassurer les fidèles et voisinage inquiets de la répétition de ces actes violents." Le préfet Xavier Brunetière est revenu sur la sécurité renforcée aux abords de la mosquée.

Aux abords de la mosquée de Cherbourg, la sécurité a été renforcée.

La police est présente pour assurer la sécurité des fidèles.

Des activités suspendues par sécurité

"Aujourd'hui, c'est la laïcité qui est touchée, la liberté de croire ou de ne pas croire qui est touchée", confie Omar Charaf, le président de l'Association culturelle islamique de la mosquée. "Nous avons énormément de soutien, nous sommes reconnaissants, je suis confiant et optimiste que nous dépasserons ces événements-là et que nous passerons des moments chaleureux et conviviaux."

Omar Charaf, président de l'Association culturelle islamique de la mosquée de Cherbourg.

Des activités pour les enfants ont été suspendues à la demande des animatrices inquiètes par le contexte actuel comme le révèle Mohamed Ait Hammou, le trésorier de l'association.

Les élus ont apporté leur soutien aux membres de la mosquée.

Une réunion à huis clos

Un dispositif de caméras de vidéosurveillance est en projet. Un dossier devait être monté cette semaine pour ensuite obtenir un feu vert de la préfecture de la Manche. Par ailleurs, une réunion à huis clos sans la presse s'est tenue ce mardi 16 avril dans l'après-midi avec les services de sécurité, le commissaire de Cherbourg, le patron des policiers de la Manche, le préfet ou encore les parlementaires.

Une réunion à huis clos s'est tenue juste après la conférence de presse.