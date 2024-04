Cherbourg. Après des tags, la mosquée visée par un tir de fusil de chasse

"Les premiers éléments laissent à penser que le tir serait intervenu dans la nuit de dimanche à lundi." Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, a confirmé mardi 9 avril à la mi-journée, qu'un tir d'arme à feu avait été réalisé pour une raison indéterminée en direction du portail de la mosquée installée rue Coluche à Cherbourg. "Une balle de fusil de chasse a été découverte nichée dans le bas du portail métallique de la mosquée", ajoute le procureur.

Aucun témoin ne s'est manifesté pour l'heure

Les bénévoles de l'Association culturelle islamique de Cherbourg (ACIC) s'en seraient aperçus lundi 8 avril, en début de soirée. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ce tir intervient plus de cinq mois après des tags racistes et à la veille de l'Aïd El-Fitr qui est la fin du Ramadan. Aucun témoin ne s'est pour l'heure manifesté.

Le préfet de la Manche a rapidement réagi ce mardi 9 avril, vers 12h20, sur les réseaux sociaux sans préciser à la population ce qu'il s'était passé : "Le préfet exprime son soutien aux responsables de l'association et aux personnes qui fréquentent la mosquée de Cherbourg et assure de la pleine mobilisation des services de l'Etat et des forces de sécurité."

Le sénateur de la Manche Sébastien Fagnen s'est aussi exprimé : "L'escalade est gravissime. Tout mon soutien va à nos concitoyens de confession musulmane. Que la République soit intraitable face aux menaces, aux violences et à la haine."