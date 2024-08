Manche. Deux motards dans un état grave après des accidents de la circulation

Deux pilotes de moto sont dans un état grave après des accidents jeudi 15 août dans la Manche. Les victimes ont dû être évacuées vers un hôpital.

Des accidents à Bellefontaine et à Equeurdreville

D'abord, vers midi, une collision entre une voiture et un deux-roues s'est produite chemin du Presbytère, près du Village enchanté, à Bellefontaine près de Mortain. Le motard âgé de 52 ans, grièvement blessé, a été transporté par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen. L'intervention a mobilisé au moins 17 sapeurs-pompiers en provenance de Juvigny-le-Tertre, Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Sourdeval, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) du Calvados.

Un autre accident, impliquant une moto seule cette fois-ci, a eu lieu plus tard dans la journée, vers 16h30, à Equeurdreville-Hainneville. Un jeune homme âgé de 28 ans est dans un état grave après une sortie de route avec sa moto au rond-point de Brécourt. La victime a été évacuée vers l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Au moins cinq sapeurs-pompiers en provenance de la caserne de Cherbourg ont été mobilisés, ainsi qu'une équipe médicale du Smur de la Manche.