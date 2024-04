Cherbourg. Opération "Place nette" : de nouvelles interpellations dans le quartier des Provinces

Les contrôles des caves et cages d'escalier se sont poursuivis vendredi 12 et samedi 13 avril dans le quartier des Provinces et toujours dans le cadre de l'opération "Place nette" à Cherbourg. Ils étaient menés dans le cadre d'enquêtes judiciaires en lien avec le trafic de drogue.

Au moins 11 personnes interpellées

Selon des chiffres communiqués lundi 15 avril, la police de la Manche indique avoir engagé au total 130 membres des forces de l'ordre sur les trois jours d'opérations. Au moins 262 personnes ont été contrôlées, ce qui a donné lieu à 11 interpellations dont quatre gardes à vue et deux rétentions administratives avec une invitation à quitter le territoire. Des vérifications ont aussi été faites dans 11 commerces.

Des contrôles routiers aussi

La police de la Manche précise aussi que 282 véhicules ont été contrôlés. Au moins 11 infractions routières ont été relevées avec quatre mises en fourrière et une amende douanière. Cette opération a également permis la saisie de quantités modérées de stupéfiants : cocaïne, herbe et résine de cannabis, d'une réplique d'arme de poing et d'une carabine 22LR.