Municipales 2026. A Flers, Yves Goasdoué raccroche et Lori Helleco veut prendre la relève

Politique. Le maire sortant Yves Goasdoué ne briguera pas un nouveau mandat. Après un quart de siècle à la tête de la Ville de Flers, il passe le relais. Son premier adjoint, Lori Helleco, a officialisé sa candidature samedi 10 janvier, avec l'ambition de poursuivre et renouveler l'action municipale.

Publié le 13/01/2026 à 12h11 - Par Lucie Peudevin
Lori Helleco (divers gauche) est candidat aux élections municipales pour la ville de Flers. - Lucie Peudevin

Yves Goasdoué tourne une page de la vie politique flérienne. Maire depuis quatre mandats, il a "bâti sa cité, l'a transformée et rendue attractive", salue Lori Helleco, son actuel premier adjoint et candidat aux municipales de mars 2026. En ce 13 janvier, Lori Helleco n'est pas le seul en lice : Pascal Catherine, pour le parti de Lutte ouvrière, est également candidat à Flers.

"Il a tout donné pour Flers"

"Je salue un homme qui a tout donné pour Flers", souligne Lori Helloco, avocat du barreau d'Argentan, avant de préciser les quelques "différences" qui les distinguent. A 33 ans, Lori Helleco revendique un équilibre entre "jeunesse et expérience". Elu depuis 12 ans, il souligne son ancrage local : "Je suis né à Flers, j'y ai grandi, j'y vis et je connais parfaitement la ville."

"Santé, sécurité…"

S'il s'inscrit dans une continuité, le candidat divers gauche affirme aussi sa volonté d'imprimer son style, en "allant tous les mois à la rencontre des habitants, pour discuter et construire avec eux", promet-il. Les grands chantiers de son programme : "Santé, sécurité, attractivité commerciale, culture, et bien d'autres", énumère-t-il. "J'ai l'intention de terminer les projets en cours notamment le cinéma, le centre E.Leclerc derrière la gare, la rénovation des quartiers Saint-Michel et Pont-Féron", conclut Lori Helleco.

