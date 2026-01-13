Cotentin. Une salle de bains prend feu : un homme évacué à l'hôpital

Les pompiers sont intervenus lundi 12 janvier peu avant midi, à Rauville-la-Bigot dans le Cotentin. Un feu s'est produit dans une salle de bain de 5 mètres carrés dans une maison avec un étage et des combles, situés au lieu-dit La Croix Jean Eloi. Les flammes se sont propagées à une plus grande surface avant d'être stoppées par les sapeurs-pompiers, équipés d'une lance. Vingt soldats du feu de Barneville, Bricquebec, Cherbourg, La Haye et Les Pieux ont été mobilisés.

Une victime intoxiquée

"Un homme de 54 ans, intoxiqué par les fumées, est transporté en état léger sur le centre hospitalier de Cherbourg", précisent les secours. L'origine de l'incendie reste à déterminer.