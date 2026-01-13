Caen. Un nouveau dispositif pour encourager le don de plasma en Normandie

En 2026, l'Établissement français du sang (EFS) Hauts-de-France - Normandie innove et lance la Ligue du plasma, un dispositif destiné à promouvoir le don régulier de plasma et à renforcer l'engagement durable des donneurs.

Cette initiative qui valorise les dons sous forme de paliers, vise à sécuriser l'approvisionnement en plasma tout au long de l'année. Indispensable à la fabrication de nombreux médicaments, le plasma joue un rôle clé dans le traitement de maladies chroniques, immunitaires ou hémorragiques.

Le plasma peut-être donné tous les jours sauf le dimanche à la Maison du Don à Caen, sur rendez-vous, sur le site https://dondesang.efs.sante.fr