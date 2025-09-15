Caen. Une initiation gratuite aux gestes de premiers secours

Un malaise, un accident, une urgence dans la rue ou au travail… Chacun peut être confronté un jour à une situation où il faut agir vite. Comme le rappelle la Ville de Caen, 46 000 personnes décèdent chaque année d'un malaise cardiaque et 30 à 40% de ces décès pourraient être évités avec les bons réflexes.

Pour permettre à chacun d'apprendre les gestes qui sauvent, deux initiations gratuites sont organisée samedi 27 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Au programme, quatre ateliers thématiques : désobstruction des voies respiratoires, mise en situation en réalité virtuelle, prise en charge d'un malaise et premiers secours aux enfants et nourrissons.