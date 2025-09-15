En ce moment No time to talk JONAS BROTHERS
Caen. Une initiation gratuite aux gestes de premiers secours

Santé. Sur le territoire caennais, 150 débrillateurs sont en libre service en cas d'urgence. Pour savoir comment les utiliser et retenir ces gestes qui sauvent, la Ville de Caen organise une journée d'initiation aux premiers secours samedi 27 septembre. 

Publié le 15/09/2025 à 21h03 - Par Elvire Alix
150 défibrillateurs sont installés dans les rues de Caen. 

Un malaise, un accident, une urgence dans la rue ou au travail… Chacun peut être confronté un jour à une situation où il faut agir vite. Comme le rappelle la Ville de Caen, 46 000 personnes décèdent chaque année d'un malaise cardiaque et 30 à 40% de ces décès pourraient être évités avec les bons réflexes.

Pour permettre à chacun d'apprendre les gestes qui sauvent, deux initiations gratuites sont organisée samedi 27 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Au programme, quatre ateliers thématiques : désobstruction des voies respiratoires, mise en situation en réalité virtuelle, prise en charge d'un malaise et premiers secours aux enfants et nourrissons.

