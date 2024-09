Normandie. Urgences, effectifs, cancer du poumon : les défis de l'ARS

Retour sur la carrière de François Mengin-Lecreulx, nouveau directeur de l'Agence régionale de santé en Normandie.

En juin 2024, François Mengin-Lecreulx est nommé directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie.

Il succède à Thomas Laroche, qui occupait le poste depuis quatre ans.

Un parcours dans l'administration

Diplômé de Science Po et de l'ENA, François Mengin-Lecreulx a occupé plusieurs postes clés dans l'administration préfectorale en Savoie, à Mayotte et en Guyane entre 2007 et 2013.

Sa carrière l'a conduit à des postes à responsabilités dans plusieurs autres régions, en Alsace, mais aussi à Pau puis à Reims en tant que directeur général de la Ville de Reims et de la Communauté de communes Grand Reims.

Une expérience en ministère

En janvier 2024, il rejoint le cabinet de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin comme directeur adjoint chargé des solidarités et des personnes âgées.

Il a donc une vision globale du domaine de la santé publique, qu'il va mettre au service de la Normandie.