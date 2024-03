Caen. 86% des patients le recommandent : le Centre Baclesse mis à l'honneur

On ne note pas un hôpital comme on note un bon restaurant. La Haute Autorité de Santé a mis en place un système de notation, qui permet aux patients d'indiquer leur taux de satisfaction. Et le Centre Baclesse arrive en tête des établissements de santé de Basse-Normandie, avec les meilleurs taux de satisfaction et de recommandation. Le taux de satisfaction des patients hospitalisés plus de 48 heures est de 80% et celui des patients en chirurgie ambulatoire s'élève à 84%. Pour ce qui est de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur des patients par l'équipe soignante, le taux de satisfaction est de 98%. Le Centre François Baclesse accueille chaque année 27 000 patients, et 86,2% d'entre eux le recommandent.