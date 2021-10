Flers. Flers, La Ferté-Macé, Domfront, Vire : les hôpitaux s'organisent

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Après deux années d'observation, la structuration en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) des Collines de Normandie s'organise dans le Bocage de l'Orne et du Calvados, avec une direction commune entre les hôpitaux de Domfront et de la Ferté-Macé (qui constituent le CHIC des Andaines), et l'hôpital de Vire (Calvados). Ces deux structures sont des hôpitaux de proximité, avec, en tête de file : le centre hospitalier Monod de Flers (Orne).

Direction commune

Tout d'abord, ces structures hospitalières ont désormais une direction commune, "ce qui facilite cette structuration, ça permet d'avancer", explique David Trouchaud, le directeur du GHT, même si chaque site conserve ses instances et son autonomie financière. Le directeur de préciser : "Vire et les Andaines sont des hôpitaux de proximité. Flers est l'hôpital de spécialité.", comprenez, la tête de file.

"Vire et les Andaines en hôpitaux de proximité", explique David Trouchaud, directeur du GHT des Collines de Normandie. - Eric Mas

S'orienter vers la gérontologie et la gériatrie

Les Andaines et Vire conservent leurs urgences (environ 11.000 patients/an chacun) et une médecine polyvalente. Cependant, "avec une moyenne d'âge de 83 ans chez leurs patients, ils se spécialisent désormais dans la gériatrie/gérontologie", explique David Trouchaud. Ainsi, désormais le parcours de soins change pour les habitants de Vire ou du sud-Bocage : d'abord une hospitalisation à Vire ou au CHIC des Andaines, puis, si aggravation, à Flers. Les cas les plus compliqués seront envoyés au CHU de Caen.

"Le premier coup de pioche pour l'aménagement à Vire a été donné le 12 mai", précise David Trouchaud. - Eric Mas

Clarté du parcours de soins

"Cette organisation permet une clarté du parcours de soins pour le patient", insiste le directeur. Elle permet aussi d'espérer faciliter le recrutement de médecins. Ainsi, deux conventions ont déjà été signées avec des maisons de santé, pour recruter des médecins qui exerceront, à mi-temps, sur ces maisons, et à mi-temps sur le GHT. Écoutez David Trouchaud nous en dire un peu plus :

David Trouchaud Impossible de lire le son.

Et la dette...?

Le GHT des Collines du Bocage, ce sont quelque 2000 équivalents emplois temps plein, dont 150 docteurs, pour un budget annuel de 145 millions d'euros. Avec 11 millions d'euros de déficit en 2018, auxquels s'ajoutent 30 millions de dettes sociales et fiscales, outre la structuration du GHT, le directeur doit aussi retrouver l'équilibre financier d'ici 2022.

