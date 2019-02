Un million d'euros pour réorganiser l'hôpital de Vire

C'est une aide conséquente : l'Agence Régionale de Santé (ARS) attribue un million d'euros à l'hôpital de Vire afin de le transformer et de renforcer son rôle d'hôpital de proximité.

Un service d'urgence agrandi

Principal chantier : rendre plus lisible le parcours des patients, notamment aux urgences, dont la surface sera presque doublée pour répondre à l'augmentation du nombre de patients. On dénombrait 11 400 passages en 2018, soit 200 de plus que l'année précédente. Or, il n'est pas rare qu'un patient s'égare dans les couloirs. "Aujourd'hui, les urgences sont basées dans le même bâtiment que la gériatrie, alors que tous les services de médecins sont dans un autre bâtiment", constate le directeur, David Trouchaud.

Le projet architectural prévoit de mieux répartir les services. Le bâtiment Abraham Drucker sera dédié à l'accueil des usagers, aux urgences et à l'unité d'hospitalisation de courte durée, à l'imagerie et aux activités de médecine en aval des urgences. Le bâtiment Yannick Salaun accueillera la gériatrie et la gérontologie, pour les patients âgés.

Une aide à l'investissement

"On vise le confort des patients, mais cela va aussi raccourcir le déplacement entre les urgences et l'unité de surveillance de courte durée, de réduire le temps de brancardage, dans un outil de travail plus agréable" poursuit le directeur.

Malgré le déficit de l'hôpital (2,6 millions d'euros en 2018), l'ARS a choisi de soutenir l'établissement. "Jusqu'à présent elle était plutôt sur une logique de donner des aides de trésorerie aux hôpitaux en difficulté, rappelle David Trouchaud, là, elle réoriente ses aides à l'investissement pour que les projets d'avenir puissent trouver une concrétisation".

Les travaux débuteront cette année pour se terminer en 2020.