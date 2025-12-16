Manche. Grippe aviaire : plusieurs communes concernées par des zones réglementées

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 13 décembre dans un élevage de volailles situé sur la commune de Lison dans Calvados, à proximité immédiate du département de la Manche.

Afin de contenir la propagation du virus, une opération de dépeuplement a été réalisée lundi 15 décembre, concernant les 10 200 volailles présentes dans l'élevage touché.

Mise en place de zones réglementées

Dans le cadre des mesures sanitaires, le préfet de la Manche a pris un arrêté préfectoral instaurant une zone de protection dans un rayon de 3km, et une zone de surveillance dans un rayon de 10km autour de l'élevage contaminé.

Communes concernées par la zone de protection dans un rayon de 3km

Airel

Moon-sur-Elle

Saint-Clair-sur-Elle

Saint-Jean-de-Cavigny

Zone de surveillance dans un rayon de 10km

Bérigny

Cavigny

Cerisy-la-Forêt

Couvains

Le Dézert

La Luzerne

La Meauffe

Le Mesnil-Rouxelin

Le Mesnil-Véneron

Pont-Hébert

Saint-André-de-l'Epine

Saint-Fromond

Saint-Georges-d'Elle

Saint-Jean-de-Daye

Villiers-Fossard

Partie de la commune de Carentan-les-Marais, située au sud de la RN 13 et à l'est de la RN 174

Mesures sanitaires renforcées

Dans ces zones réglementées, tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions strictes. Les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations ; la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes est interdite.

Les services de l'Etat restent mobilisés afin de limiter tout risque de diffusion du virus et appellent l'ensemble des acteurs concernés à la plus grande vigilance.