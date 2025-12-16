Manche. Grippe aviaire : plusieurs communes concernées par des zones réglementées

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 13 décembre dans un élevage de volailles situé sur la commune de Lison dans Calvados, à proximité immédiate du département de la Manche.
Afin de contenir la propagation du virus, une opération de dépeuplement a été réalisée lundi 15 décembre, concernant les 10 200 volailles présentes dans l'élevage touché.
Mise en place de zones réglementées
Dans le cadre des mesures sanitaires, le préfet de la Manche a pris un arrêté préfectoral instaurant une zone de protection dans un rayon de 3km, et une zone de surveillance dans un rayon de 10km autour de l'élevage contaminé.
Communes concernées par la zone de protection dans un rayon de 3km
Airel
Moon-sur-Elle
Saint-Clair-sur-Elle
Saint-Jean-de-Cavigny
Zone de surveillance dans un rayon de 10km
Bérigny
Cavigny
Cerisy-la-Forêt
Couvains
Le Dézert
La Luzerne
La Meauffe
Le Mesnil-Rouxelin
Le Mesnil-Véneron
Pont-Hébert
Saint-André-de-l'Epine
Saint-Fromond
Saint-Georges-d'Elle
Saint-Jean-de-Daye
Villiers-Fossard
Partie de la commune de Carentan-les-Marais, située au sud de la RN 13 et à l'est de la RN 174
Mesures sanitaires renforcées
Dans ces zones réglementées, tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions strictes. Les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations ; la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes est interdite.
Les services de l'Etat restent mobilisés afin de limiter tout risque de diffusion du virus et appellent l'ensemble des acteurs concernés à la plus grande vigilance.
