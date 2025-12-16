En ce moment Save tonight Eagle-eye CHERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Grippe aviaire : plusieurs communes concernées par des zones réglementées

Santé. Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de volailles à Lison dans le Calvados, des communes de la Manche passent en zones réglementées.

Publié le 16/12/2025 à 11h47 - Par Thierry Valoi
Manche. Grippe aviaire : plusieurs communes concernées par des zones réglementées
Grippe aviaire : plusieurs communes de la Manche concernées par des zones réglementées. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 13 décembre dans un élevage de volailles situé sur la commune de Lison dans Calvados, à proximité immédiate du département de la Manche.

Afin de contenir la propagation du virus, une opération de dépeuplement a été réalisée lundi 15 décembre, concernant les 10 200 volailles présentes dans l'élevage touché.

Mise en place de zones réglementées

Dans le cadre des mesures sanitaires, le préfet de la Manche a pris un arrêté préfectoral instaurant une zone de protection dans un rayon de 3km, et une zone de surveillance dans un rayon de 10km autour de l'élevage contaminé.

Communes concernées par la zone de protection dans un rayon de 3km

Airel

Moon-sur-Elle

Saint-Clair-sur-Elle

Saint-Jean-de-Cavigny

Zone de surveillance dans un rayon de 10km

Bérigny

Cavigny

Cerisy-la-Forêt

Couvains

Le Dézert

La Luzerne

La Meauffe

Le Mesnil-Rouxelin

Le Mesnil-Véneron

Pont-Hébert

Saint-André-de-l'Epine

Saint-Fromond

Saint-Georges-d'Elle

Saint-Jean-de-Daye

Villiers-Fossard

Partie de la commune de Carentan-les-Marais, située au sud de la RN 13 et à l'est de la RN 174

Mesures sanitaires renforcées

Dans ces zones réglementées, tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions strictes. Les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations ; la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes est interdite.

Les services de l'Etat restent mobilisés afin de limiter tout risque de diffusion du virus et appellent l'ensemble des acteurs concernés à la plus grande vigilance.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Grippe aviaire : plusieurs communes concernées par des zones réglementées
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple