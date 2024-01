Blainville-sur-Mer. Un cas de grippe aviaire détecté sur une mouette

Un cas de grippe aviaire a été confirmé sur une mouette rieuse découverte morte sur le littoral de Blainville-sur-Mer le mercredi 10 janvier. Le cadavre de l'oiseau avait été pris en charge par l'Office français de la biodiversité (OFB) et acheminé au laboratoire LABEO qui a confirmé ce cas d'influenza aviaire hautement pathogène. C'est le premier recensé dans le département de la Manche en 2024.

Face à l'augmentation constatée de ces cas dans la faune sauvage en France et en Europe, l'ensemble du territoire métropolitain a été placé depuis le 5 décembre 2023 en niveau de risque élevé.

Compte tenu de la situation sanitaire, le préfet de la Manche rappelle l'importance de la mise en œuvre des mesures de prévention qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national afin d'éviter toute potentielle contamination :

• Claustration ou protection par des filets des oiseaux détenus dans des établissements de moins de 50 volailles ou des oiseaux captifs (basses-cours, zoos) ;

• Mise à l'abri et protection de l'alimentation et de l'abreuvement des oiseaux dans les établissements détenant plus de 50 volailles ;

• Equipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide ;

• Interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;

• Interdiction de compétition de pigeons voyageurs jusqu'au 10 avril.

• Restrictions aux transports d'oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à plumes de la famille des anatidés (canards, cygnes, oies…).

Ces mesures de prévention viennent en complément de la campagne de vaccination obligatoire lancée en France depuis le 1er octobre pour les élevages commerciaux détenant plus de 250 canards.