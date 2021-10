Flers. La clinique Saint-Dominique de Flers dépose son bilan

La clinique privée Saint-Dominique à Flers (Orne) a déposé son bilan lundi 2 juillet 2018 devant le tribunal de commerce d'Alençon. L'établissement emploie 53 salariés et sa situation économique était très compliquée depuis plusieurs mois. Une étude quant à son avenir a déjà pu être anticipée par des experts, avec l'accord du Ministère et de l'Agence Régionale de Santé.

L'hôpital veut reprendre la clinique

L'hôpital public Jacques Monod de Flers va déposer un plan de reprise de la clinique privée. Celui-ci prévoit le maintien des lits de soins de suite et de rééducation, le maintien du scanner et de l'IRM. En revanche, toutes les activités médicales et chirurgicales seraient transférées sur l'hôpital. La place laissée libre serait alors occupée par un pôle de santé libéral ambulatoire (maison de santé).

Yves Goasdoué, maire et président de Flers'Agglo et président du Conseil de surveillance de l'hôpital Monod :

Une quarantaine de salariés de la clinique, sur 53, seraient conservés. Pour entrer effectivement en vigueur, ce plan de sauvetage devra être validé par le tribunal de commerce d'Alençon.