


Caux Seine Agglo. Vaste panne chez l'opérateur Orange : 10 000 abonnés n'ont plus de réseau

Sécurité. Les habitants de Caux Seine Agglo doivent faire face à une vaste panne de l'opérateur Orange, ce lundi 15 septembre. Les lignes téléphoniques fixes et mobiles sont concernées.

Publié le 15/09/2025 à 10h50 - Par Gilles Anthoine
Caux Seine Agglo. Vaste panne chez l'opérateur Orange : 10 000 abonnés n'ont plus de réseau
Le réseau Orange connaît une panne sur une partie du territoire de Caux Seine Agglo. 10 000 abonnés sont concernés. - Unsplash

L'opérateur Orange connaît des difficultés ce lundi 15 septembre sur le territoire de Caux Seine Agglo, sur les secteurs de Bolbec, Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine. Les 10 000 abonnés de l'agglomération n'ont plus de réseau sur leurs lignes téléphoniques fixes et mobiles.

Un retour à la normale d'ici le milieu d'après-midi ?

Parmi les conséquences, les services de la mairie de Bolbec sont injoignables tout comme l'accueil téléphonique de Rézo'bus. La préfecture de Seine-Maritime indique que si vous voulez joindre un service d'urgence, il faut composer le 112 pour contacter les secours.

Un retour à la normale est attendu d'ici le milieu d'après-midi.

