Basket. L'ancien du STB Le Havre, Fabien Causeur, annonce prendre sa retraite

"Après 20 ans passés sur les parquets, le moment est venu pour moi de terminer une étape incroyable de ma vie." C'est par ces mots que Fabien Causeur a annoncé la fin de sa carrière en basketteur, mardi 13 janvier sur son compte X.

Après 20 ans passés sur les parquets, le moment est venu pour moi de terminer une étape incroyable de ma vie. pic.twitter.com/7pIttFGb7F — Fabien Causeur (@FCauseur1) January 13, 2026

Une véritable fierté pour le club

Agé de 38 ans, le Breton d'origine avait été formé au Saint Thomas Basket (STB) Le Havre, une véritable fierté pour le club. Le joueur avait fait ses premiers pas en Pro A avec les thomistes, le 10 mars 2006 lors du match Le Mans - Le Havre. Jean-Manuel Sousa, son premier entraîneur au STB, se souvient de ses qualités. Il témoigne sur la page Facebook du club.

"Ce qu'il a réalisé est incroyable"

"Sa main gauche, son sérieux, son application et son implication à l'entraînement. Plus tard, quand il a commencé avec les pros, sous la direction de Christian Monschau, il apportait ce qu'il pouvait. Il avait d'abord un rôle surtout défensif mais on s'est rapidement aperçu qu'il jouait juste, qu'il ne faisait pas d'erreurs. Il a donc gagné du temps de jeu. J'ai toujours gardé le contact avec lui, j'ai suivi toute sa carrière et ce qu'il a réalisé est incroyable."

Fabien Causeur a évolué au sein du STB de 2004 à 2009. Il rejoint Cholet Basket en 2009 avec lequel il remporte le titre de Champion de France 2010 et joue l'Euroligue la saison suivante. Il fera ensuite une carrière internationale, au Saski Baskonia en Espagne (2012-2016), au Brose Bamberg en Allemagne (2016-2017), au Real Madrid en Espagne (2017-2024) et à l'Olimpia Milan en Italie (2024-2025).

Palmarès

Le palmarès de Fabien Causeur est assez impressionnant :

Champion de France Espoirs 2007

Champion de France 2010

Champion et vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017

Six Supercoupes d'Espagne

Quatre championnats d'Espagne

Deux Coupes du Ro

Une Supercoupe d'Italie 2024

Deux EuroLeagues

Un départ sans regrets

Le basketteur quitte les terrains après 20 ans de carrière. "Le basket m'a tout donné : des émotions à chaque match disputé, des coéquipiers qui m'auront tous appris, des coachs qui m'ont poussé à devenir meilleur à chaque entraînement et des souvenirs gravés à jamais." Sa décision s'est faite sans regrets. "Je quitte les terrains en paix, rempli de gratitude. Une nouvelle aventure commence… Merci d'avoir fait partie de la mienne."