Normandie. Le recensement de la population débutera jeudi 15 janvier : mode d'emploi

Le recensement de la population débute jeudi 15 janvier en Normandie. Il se terminera le 14 février dans les communes de moins de 10 000 habitants, et le 21 février dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Cette opération menée par l'INSEE sert à compter la population afin de fixer les chiffres officiels utilisés par l'Etat et les collectivités, mais il permet aussi de recueillir des informations sur l'âge, le sexe des habitants, leur type de logement et leurs habitudes de vies. "Ces données sont indispensables pour adapter les services publics, construire des équipements et organiser l'aménagement du territoire", explique Anne-Solange Gony, chef de service des statistiques de l'Insee Normandie à Caen.

Les règles varient selon la taille des communes

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il se déroule chaque année, sur un échantillon qui prend en compte 8 % des logements. Cette année en Normandie, près de 500 000 personnes seront recensées dans 576 communes, grâce à l'intervention de 1 600 agents recenseurs.

La réponse se fait principalement par Internet, un moyen simple et rapide. Il est également possible de répondre sur smartphone.

Une carte officielle pour reconnaître les agents recenseurs

Les agents recenseurs se rendent dans les logements tirés au sort pour remettre les codes de connexion vers le questionnaire en ligne. Ils sont toujours munis d'une carte officielle signée par le maire, afin d'éviter toute tentative de fraude. Jérôme Borely, chef de service de l'Insee Normandie à Rouen, rappelle : "L'agent recenseur remet une première fois les informations pour répondre en ligne. En cas de difficulté avec Internet, il repassera une deuxième fois pour déposer un questionnaire papier. Pour vérifier que sa commune est bien concernée par le recensement, rendez-vous sur https://www.le-recensement-et-moi.fr/".

Le recensement est obligatoire, confidentiel et protégé par la loi.