[Vidéo + photos] Cherbourg-en-Cotentin. Violent incendie d'une habitation, des gros panaches de fumée visibles

Sécurité. Un violent incendie s'est déclaré à Cherbourg-en-Cotentin mercredi 14 janvier au niveau de la rue de la Paix. D'importants moyens sont mobilisés.

Publié le 14/01/2026 à 10h42, mis à jour le 14/01/2026 à 11h52 - Par Thierry Valoi
Un violent incendie s'est produit à Cherbourg-en-Cotentin mercredi 14 janvier. - Julien Rojo

Un incendie provoquant de gros panaches de fumée s'est déclaré ce mercredi 14 janvier en début de matinée à Equerdreville, rue de la Paix. Le feu a touché une habitation.

Un incendie s'est déclaré à Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 14 février.Un incendie s'est déclaré à Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 14 février. - Julien Rojo

Le gérant du magasin "Les Délices de Kevin", Kevin Charlotte, a senti une odeur de plastique vers 9h30. Il est sorti et a constaté des fumées venant d'une habitation à l'étage. Le compteur électrique de la boutique a aussi pris feu. Une dizaine de personnes ont été évacuées vers 10h.

D'importants moyens de secours mobilisés

L'incendie touche une maison d'habitation. D'importants moyens de secours sont engagés, dont 41 soldats du feu et un poste de commandement. Une dizaine de personnes ont été évacuées. Les habitants des bâtiments voisins doivent attendre la fin de l'opération pour regagner leurs foyers.

Un drone des secours survole la zone pour surveiller le site.Un drone des secours survole la zone pour surveiller le site. - Julien Rojo

Un poste de commandement était installé.Un poste de commandement était installé. - Julien Rojo

Le secteur est à éviter indiquent les sapeurs-pompiers. La rue de la Paix, rue de Vauban, rue Bourgeois et une partie de l'avenue de Tourville sont bloquées à la circulation.

Galerie photos
Les secours sont sur place. - Julien Rojo Un drone des secours survole la zone pour surveiller le site. - Julien Rojo Un incendie s'est déclaré à Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 14 février. - Julien Rojo Un poste de commandement était installé. - Julien Rojo

