Le Havre. "La photo permet de briser la glace" : Denis Brogniart va raconter ses voyages au festival Le Goût des Autres

Le festival littéraire Le Goût des Autres revient du jeudi 15 au dimanche 18 janvier au Havre. Une 15e édition placée sous la thématique du jeu. L'animateur de l'émission Koh-Lanta, Denis Brogniart, viendra y présenter son dernier ouvrage, Mes photos du bout du monde, aux éditions Flammarion. Un livre qui retrace plus de 20 ans de voyages en Asie, Amérique, Océanie… Le journaliste - qui a commencé sa carrière en Normandie - raconte à Tendance Ouest sa passion pour la photo.

Cambodge, Vietnam, Fidji… Ces destinations évoquent les lieux de tournage de "Koh-Lanta" ?

"Ce sont des photos prises sur mon temps libre, en marge des tournages de Koh-Lanta ou d'Auto Moto, par exemple, pour la Route 66 aux Etats Unis, mais ça n'a aucun rapport avec les émissions. Certaines ont aussi été prises lors de voyages humanitaires, en Haïti, ou personnels comme en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Italie. Des voyages au cours desquels j'ai éprouvé le besoin de m'isoler d'un groupe, d'une équipe de tournage, pour garder des souvenirs indélébiles de zones parfois extrêmement reculées, où il y a très peu de tourisme. Le rapport avec la population y est plus franc, plus chaleureux, parce que je ne suis pas le cinquantième à passer dans la journée ! Il y a une curiosité réciproque."

Ce sont avant tout des souvenirs personnels ?

"J'ai une mémoire photographique, j'ai besoin de photos pour me souvenir, beaucoup plus que de vidéos, même si je suis un homme de télévision ! Pour chacune des photos, je me souviens de la température, du caractère de la rencontre… Cela a d'ailleurs été facile d'écrire les légendes, même pour les photos qui ont presque 20 ans ! Ce n'était pas dans la perspective d'un livre, au départ, plutôt pour transmettre à mes enfants, mon épouse… Maintenant ce livre est là, pour partager avec le plus grand nombre. Ce que j'aime, c'est que chacune de ces photos raconte une petite ou une grande histoire."

Travaillez-vous uniquement avec un appareil photo, pas au téléphone ?

"Au départ, pour faire comme les pros, je m'étais équipé en matériel lourd, avec plusieurs objectifs, plusieurs boîtiers. Mais si vous passez 10 minutes à vous préparer, 9 fois sur 10, ce que vous aviez dans l'œil s'est évaporé. Aujourd'hui, j'ai juste deux appareils Leïca, avec deux focales différentes, un 28mm et un 43mm. Le zoom, ce sont mes jambes ! Si j'ai envie de prendre quelque chose de près, je m'avance. Je me nourris du travail de grands photographes comme Joel Meyerowitz ou William Eggleston. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui a l'œil, pas un bon matériel. Si vous avez les deux, c'est encore mieux !"

La couverture du livre de Denis Brogniart. - Flammarion

En quoi l'appareil photo est-il "un bon désinhibiteur", comme vous l'écrivez ?

"L'appareil photo permet d'enlever une pudeur, une forme de timidité face à des inconnus. Il brise la glace. Quand je photographie quelqu'un, je ne demande pas l'autorisation avant, sinon c'est terminé, la personne n'est plus elle-même, elle pose. En revanche, je demande après, en montrant la photo, et cela déclenche un regard, un sourire… Dans ces régions reculées, on ne se voit pas tous les jours en photo. Immédiatement, l'accueil est beaucoup plus chaleureux, on vous invite à partager une boisson, un repas… L'appareil photo permet d'adoucir la relation, ou en tout cas de l'accélérer."

Aimez-vous aller à la rencontre du public, comme au Havre ?

"C'est toujours un plaisir, que ce soit pour parler de mes émissions de télévision ou pour mes autres activités, la photo ou l'écriture. D'autant que je suis un amateur dans ces deux activités, c'est juste du plaisir, sans aucune pression. Je suis très heureux de venir au Havre pour pouvoir échanger, parler de voyage, pour aussi permettre aux gens de s'évader… Je connais Le Havre pour les départs de courses, j'étais encore là pour la dernière Transat. J'aime bien cette ville, qui est bien plus belle que ce que l'on peut dire depuis les beaux quartiers parisiens !"

Pratique. Rencontre avec Denis Brogniart samedi 17 janvier, à 18 heures, au théâtre de l'hôtel de Ville du Havre. Gratuit sur inscription sur lehavre.fr/le-gout-des-autres.