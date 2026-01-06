Le Havre. Raphaël Quenard, Denis Brogniart, Ambre Chalumeau… Ils seront au festival le Goût des Autres

"Jouer le jeu" : voici le thème de la 15e édition du Goût des Autres, le festival littéraire organisé par la Ville du Havre. Il proposera, du jeudi 15 au dimanche 18 janvier, une série de rencontres, lectures, ateliers créatifs, spectacles et projections autour du jeu, avec des personnalités nationales et internationales issues du monde du livre, mais pas seulement.

Raphaël Quenard, Ambre Chalumeau et Denis Brogniart sont attendus au Havre pour le festival Le Goût des Autres. - Pascal Ito - Dorian Prost - Pascal Ito

Des personnalités de la télé…

L'animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart, viendra raconter son parcours entre journalisme, jeu télé, écriture et aventure, à l'occasion de la parution de son dernier livre, Mes photos du bout du monde.

Il ne sera pas la seule personnalité issue du petit écran puisque le journaliste Bruce Toussaint est également attendu. L'animateur de la matinale de TF1 prendra sa casquette d'écrivain pour présenter Dites-lui que je pense à elle, une enquête consacrée au féminicide de sa cousine, survenu en 1984, près de Dieppe. La chroniqueuse culture de l'émission Quotidien, Ambre Chalumeau partagera ses 20 coups de cœur littéraires, elle qui a publié récemment sa Liste de lecture.

… ou du cinéma

Le comédien Raphaël Quenard lira des extraits de son roman Clamser à Tataouine, accompagné par la guitare de Butch McKoy. La chanteuse Clara Ysé proposera une lecture musicale de son recueil de poésie, avec violoncelle et violon.

Des écrivains internationaux

Les écrivains seront bien entendu nombreux, à commencer par Nathacha Appanah, auréolée du Prix Fémina, du Prix Goncourt des Lycéens et du Prix Renaudot des Lycéens en 2025, pour La nuit au cœur. Fatima Daas, dont le roman La petite dernière a récemment été adapté au cinéma, viendra présenter son nouvel ouvrage, Jouer le jeu. Seront aussi au rendez-vous : le Havrais Christophe Ono-dit-Biot, l'autrice de polar nigériane Oyinkan Braithwaite, l'Irlandais John Boyne, ou Laurent Gaudé et Pascal Quignard tous deux anciens lauréats du Prix Goncourt.

La programmation complète est à retrouver ici.

Pour les enfants aussi

Le jeune public n'est pas oublié, avec notamment un week-end festif samedi 17 et 18 janvier sur la place basse de l'espace Niemeyer, avec les curieux manèges de la compagnie Titanos, des jeux en bois, DJ Rigolo, du maquillage, une boum, et des spectacles d'art de rue. Le programme complet dédié à la jeunesse est disponible ici.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Pratique. Le Goût des Autres, au Havre, du jeudi 15 au dimanche 18 janvier. La plupart des rendez-vous sont gratuits sur réservation. Billetterie en ligne sur lehavre.fr. Des places sont ajoutées régulièrement.