Le Havre. Pour sa 14e édition, le festival littéraire Le Goût des autres prend le large

Le festival littéraire Le Goût des autres a vu le jour au Havre en 2012. Chaque année, l'événement propose de faire entendre au Havre des écrivains et des artistes, de partager avec le public leurs livres à travers des rencontres, des performances et des créations littéraires.

Des histoires de mer

Cette année, du jeudi 16 au dimanche 19 janvier, le festival tournera autour de la thématique "Histoires d'eau de mer". Il réunira deux grands écrivains de marine Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt et le prix Goncourt Yann Queffélec qui rendra notamment hommage à la navigatrice Florence Arthaud.

Ce cycle sera l'occasion d'une grande soirée gourmande et musicale "Fish and chips" et d'une nuit de films de pirates, de lectures d'Ernest Hemingway (Le vieil homme et la mer), d'Herman Melville (Moby Dick) ou encore de Jean Genet (Querelle de Brest).

L'actualité littéraire a comme chaque année toute sa place au Havre avec la venue des auteurs de la rentrée littéraire (Maylis de Kerangal, Rebecca Lighieri, Delphine Minoui, Mathieu Palain, Maud Ventura et Gabriella Zalapi) et pour certains, lauréats des grands prix littéraires de l'automne (Miguel Bonnefoy, Grand prix du roman de l'Académie française et prix Femina, et Marie Vingtras, prix du roman Fnac).

Plusieurs disciplines artistiques

Le festival rendra hommage à l'Irlandaise Edna O'Brien (Country girls), en présence de son éditrice Sabine Wespieser, à Robert Louis Stevenson dans le cadre de "Lire en hiver" et à Jane Birkin à travers les souvenirs de son amie Gabrielle Crawford.

Le Goût des Autres c'est aussi l'occasion de croiser les disciplines artistiques et les générations. Les cultures urbaines (Hip-Hop Expérience avec la présence exceptionnelle de Youssef Swatt's, lauréat de l'émission "Nouvelle Ecole") y côtoieront la poésie (Sara Mychkine), la chanson (La Grande Sophie), les musiques actuelles (Ojos, Chinau), le roman graphique (Kubra Khademi, Nicole Lapierre) mais aussi le cinéma.

Pratique. Le Goût des Autres, du 16 au 19 janvier. Toute la programmation et les prix sont à retrouver sur lehavre.fr/le-gout-des-autres.