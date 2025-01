Littérature. Le Havre s'apprête à accueillir le festival Le Goût des Autres

Le festival Le Goût des Autres célèbre sa 14e édition autour du thème "Histoires d'eaux de mer", mettant en lumière les récits maritimes, du 16 au 19 janvier 2025. Cette édition accueille trois écrivains de marine :

• Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt.

• Yann Queffélec, rendant hommage à Florence Arthaud.

• Patrice Franceschi, écrivain et aventurier.

Daniel Fiévet, auteur du podcast et du livre Naufragés, sera également présent.

Le festival offre une riche programmation pour le jeune public, avec des rendez-vous variés : ateliers créatifs et littéraires, spectacles, ciné-concerts et expositions. De nombreux artistes et auteurs seront présents, parmi lesquels Betty Bone, Delphine Chedru, Magali Le Huche, Laurent Moreau et Claire Barrabès.

Le festival Le Goût des Autres réunit des écrivains venus de tous horizons, tels que Rachel Kushner, Andrew O'Hagan, Gilles Boyer, Marie Khazrai, Nadia Daam, Anne-Sophie Stefanini, et bien d'autres. Ils proposent une diversité littéraire qui croise les disciplines artistiques et les générations.

Les cultures urbaines seront également à l'honneur avec la présence exceptionnelle de Youssef Swatt's, gagnant de la troisième saison de Nouvelle Ecole sur Netflix. Cette diversité s'enrichit avec la poésie de Sara Mychkine, la chanson de La Grande Sophie, les musiques actuelles portées par Ojos et Chinau, le roman graphique signé Kubra Khademi et Nicole Lapierre, sans oublier le cinéma.

Serge Roué, le programmateur du festival, nous parle de cet événement :

La programmation et la billetterie sont à retrouver ici.