Le Havre. L'illustratrice de Poisson Fesse, inattendu succès littéraire, au festival Le Goût des Autres

Les accros aux bouquins ont l'habitude de se retrouver chaque hiver au Havre, à l'occasion du festival Le Goût des Autres qui se déroule du jeudi 16 au dimanche 19 janvier. Parmi les auteurs et illustrateurs de cette 14e édition, la Havraise Maylis de Kerangal, le lauréat du prix Goncourt Kamel Daoud ou encore Vanessa Springora, autrice du récit autobiographique Le consentement.

Une leçon de tolérance… avec humour

Mais les jeunes lecteurs ont aussi leurs livres favoris. Lectures musicales, ateliers créatifs, spectacle immersif, dictée dessinée… Divers rendez-vous sont proposés, dès l'âge de 6 mois. On attend notamment Magali Le Huche, l'illustratrice de Poisson Fesse, l'un des cartons littéraires de l'hiver. Ce personnage rond et rose, qui a donc une tête de fesses, part explorer l'océan et rencontre d'autres spécimens - dont un poisson "tomme de Savoie" ! - qui lui font réaliser combien la différence peut aussi être une force.

Les enfants invités à dessiner

"C'est une petite maison d'édition, Les Fourmis Rouges, que l'on aime beaucoup, qui propose des livres très divers mais avec toujours une attention portée à l'humour et à la construction des histoires", éclaire Xavier de Finance, de la librairie jeunesse Les 400 Coups, où l'album est aussi un succès. "On le met régulièrement en vitrine, la couverture attire, avec ce poisson en forme de fesses mais avec une tête très mignonne, poursuit le libraire, mais je crois que ce qui plaît c'est, au-delà des premières pages qui sont très drôles, que l'histoire soit bien plus profonde que ce que l'on pourrait penser au départ."

Magali Le Huche proposera aux enfants d'imaginer d'autres poissons rigolos sur une grande fresque, samedi 18 et dimanche 19 janvier, à La Grande Ecole. Elle proposera aussi des dictées dessinées. "En lecture jeunesse, les mots comptent mais aussi l'illustration, souligne Xavier de Finance, essayer de reproduire des techniques, des styles, pour entrer dans l'univers d'un artiste, c'est vraiment un prolongement de la lecture pour les enfants."

A l'occasion du festival, des ateliers créatifs seront aussi proposés par l'illustrateur Laurent Moreau, qui expose à la librairie Les 400 Coups, rue Edouard Herriot.

Pratique. Ateliers et rencontres gratuites. Programme et billetterie du festival sur legoutdesautres.lehavre.fr.