Le Havre. Lilian Thuram, Souad Massi, Dominique Rocheteau, Marc Dugain… Les invités du Goût des Autres

Un esprit sportif soufflera sur la prochaine édition du Goût des Autres, le festival littéraire de la Ville du Havre, qui se déroulera dans une quinzaine de lieux du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2024, du Volcan à la bibliothèque Niemeyer, du Tetris à La Galerne, en passant par le théâtre de l'hôtel de ville.

L'Ange Vert et Lilian Thuram

En cette année marquée par les Jeux olympiques et paralympiques, plusieurs personnalités du monde du sport viendront échanger avec le public. On y verra notamment L'Ange Vert, Dominique Rocheteau, puisque l'ancien joueur de Saint-Etienne vient présenter sa biographie, baptisée Foot Sentimental. L'as du foot freestyle, Paul Molina, et le rappeur Benjamin Epps participeront à une battle d'ouverture avec des talents du rap havrais et normands. La boxeuse havraise Amina Zidani s'inscrit aussi dans cette programmation sportive, ainsi que l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia.

Le champion du monde 1998, Lilian Thuram, les écrivains Brandon Taylor et Alain Mabanckou et l'historien Pascal Blanchard seront rassemblés autour de la thématique "Noirs de France, Noirs d'Amérique".

Des musiciens aussi

Plusieurs grands noms de la littérature seront au rendez-vous, notamment l'Irlandais Colum McCann, l'écrivain et cinéaste français Marc Dugain et l'autrice portugaise Lidia Jorge (prix Médicis Étranger 2023). La lauréate 2023 du Prix Renaudot, Ann Scott passera également par le festival, tout comme les journalistes Eric Fottorino et Philippe Collin, l'islamologue Rachid Benzine, le spécialiste du polar Caryl Férey ou encore le romancier Eric Reinhardt, dont le roman L'amour et les forêts a été adapté au cinéma dernièrement avec Virginie Efira et Melvil Poupaud.

Plusieurs rencontres marqueront le lien entre littérature et musique, avec des lectures musicales de Mathias Malzieu (chanteur de Dionysos), Bianca Casady (ex Cocorosie), JP Nataf (chanteur des Innocents) et l'écrivain Thomas B. Reverdy ou encore de la chanteuse Souad Massi et l'écrivaine Nina Bouraoui. Une soirée au Tetris mettra en scène les chanteurs Bertrand Belin, Pierre Guénard (Radio Elvis) et Lisa Ducasse. Le producteur Kiddy Smile est aussi au programme lors d'une Nuit Electrique au Magic Mirrors.

L'ensemble de la programmation est à retrouver ici. La plupart des événements sont gratuits sur réservation. La billetterie ouvrira prochainement.