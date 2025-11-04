En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Prix Goncourt. "La maison vide", roman de Laurent Mauvignier, est imprimé dans l'Orne

Culture. Installée à Lonrai, près d'Alençon, l'entreprise Normandie Roto Impression imprime pour la 8e fois en 10 ans le Prix Goncourt, décerné mardi 4 novembre à Laurent Mauvignier pour son roman "La maison vide". Une autre lauréate du Prix Goncourt, Nathacha Appanah, a finalement reçu le Prix Femina 2025, lundi 3 novembre, pour son roman "La nuit au cœur". Son livre est également imprimé dans l'Orne.

Publié le 04/11/2025 à 16h28 - Par Lucie Peudevin
Prix Goncourt. "La maison vide", roman de Laurent Mauvignier, est imprimé dans l'Orne
Le Prix Goncourt et le Prix Femina 2025 sont imprimés par Normandie Roto Impression, près d'Alençon, dans l'Orne. - Normandie Roto Impression

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

200 000 exemplaires en 72h, c'est le défi colossal que se lance Normandie Roto Impression pour tirer le nouveau Goncourt. Le prestigieux prix littéraire a été décerné, mardi 4 novembre, à Laurent Mauvignier pour son roman "La maison vide", aux éditions de Minuit. En parallèle, Nathacha Appanah, l'une des finalistes du Goncourt, a finalement remporté le Prix Femina pour son livre "La nuit en cœur", lundi 3 novembre. Les deux romans sont imprimés par Normandie Roto Impression, à Lonrai, près d'Alençon.

Un défi "colossal"

Normandie Roto Impression a lancé depuis un an la production des deux romans, lauréats du Prix Goncourt 2025. Les équipes préparent cet événement depuis plusieurs semaines dans la logistique d'approvisionnement du papier, dans la livraison et bien évidemment dans les plannings de production. "L'enjeu est de produire, dans les 72h, 200 000 exemplaires. C'est un défi colossal", explique le directeur général de l'entreprise, Christophe Pillon.

Christophe Pillon sur le sujet

D'autant plus que cette année, Nathacha Appanah a finalement remporté, lundi 3 novembre, le Prix Femina pour son roman "La nuit au cœur". "Dès son annonce, nous avons lancé une réimpression. Même s'il est moins important que le Goncourt, il faut tout de même réussir à sortir les deux livres presque en même temps", lance l'imprimeur.

D'autres réimpressions viendront jalonner les mois à venir, notamment à l'approche de Noël.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Prix Goncourt. "La maison vide", roman de Laurent Mauvignier, est imprimé dans l'Orne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple