Prix Goncourt. "La maison vide", roman de Laurent Mauvignier, est imprimé dans l'Orne

200 000 exemplaires en 72h, c'est le défi colossal que se lance Normandie Roto Impression pour tirer le nouveau Goncourt. Le prestigieux prix littéraire a été décerné, mardi 4 novembre, à Laurent Mauvignier pour son roman "La maison vide", aux éditions de Minuit. En parallèle, Nathacha Appanah, l'une des finalistes du Goncourt, a finalement remporté le Prix Femina pour son livre "La nuit en cœur", lundi 3 novembre. Les deux romans sont imprimés par Normandie Roto Impression, à Lonrai, près d'Alençon.

Un défi "colossal"

Normandie Roto Impression a lancé depuis un an la production des deux romans, lauréats du Prix Goncourt 2025. Les équipes préparent cet événement depuis plusieurs semaines dans la logistique d'approvisionnement du papier, dans la livraison et bien évidemment dans les plannings de production. "L'enjeu est de produire, dans les 72h, 200 000 exemplaires. C'est un défi colossal", explique le directeur général de l'entreprise, Christophe Pillon.

Christophe Pillon sur le sujet Impossible de lire le son.

D'autant plus que cette année, Nathacha Appanah a finalement remporté, lundi 3 novembre, le Prix Femina pour son roman "La nuit au cœur". "Dès son annonce, nous avons lancé une réimpression. Même s'il est moins important que le Goncourt, il faut tout de même réussir à sortir les deux livres presque en même temps", lance l'imprimeur.

D'autres réimpressions viendront jalonner les mois à venir, notamment à l'approche de Noël.