Littérature. Cette ancienne habitante de Caen remporte le prix Femina 2025

Culture. Nathacha Appanah remporte, avec "La Nuit au cœur", le prix Femina. La romancière a vécu près du port de Caen.

Publié le 03/11/2025 à 18h10 - Par Lilian Fermin
Littérature. Cette ancienne habitante de Caen remporte le prix Femina 2025
Nathacha Appanah a remporté le prix Femina 2025. - librairie mollat, Wikicommons

Elle s'était installée à Caen, à quelques pas du port, où nous l'avions rencontré il y a plusieurs années. Nathacha Appanah, journaliste et romancière mauricienne, a remporté lundi 3 novembre le prix Femina 2025 du roman français, pour La Nuit au cœur, chez Gallimard. Elle est également en lice pour remporter le prix Goncourt, dont le vainqueur sera dévoilé mardi.

Son roman évoque le destin de trois femmes victimes de la violence de leur compagnon. "Sur le fil entre force et humilité, Nathacha Appanah scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal, quand la nuit noire prend la place de l'amour", peut-on lire sur le site de son célèbre éditeur.

