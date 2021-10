Caen. Deux intellectuels de Caen dans l'équipe de France de football des écrivains

Passionnés de littérature et de football, deux habitants de Caen (Calvados), Frédéric Gai et Julien Legalle, participeront samedi 14 octobre 2017 à un match de football entre les sélections des écrivains de la France et de l'Allemagne, à l'occasion du salon du livre de Francfort.